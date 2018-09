Cronaca



Fascismo e forze dell'ordine, l'accostamento di Luciano Luciani non riguardava Lucca

sabato, 22 settembre 2018, 17:56

di eliseo biancalana

Hanno suscitato un po' di disappunto tra alcuni presenti delle affermazioni fatte ieri in piazza San Giusto dal professor Luciano Luciani, molto noto in città per la sua attività di docente e di scrittore. Durante il presidio "contro la violenza", il professore ha accostato l'arma dei carabinieri al fascismo. Interpellato a riguardo da La Gazzetta di Lucca, Luciani ha spiegato la sua posizione in merito.

"Il riferimento era al colpo di stato del generale De Lorenzo del 1964 – ha detto Luciani a proposito delle sue parole di ieri –, quello che servì a intimorire il nascente centrosinistra di allora e prevedeva l'utilizzo di un contingente armato dei carabinieri che sarebbe sceso in piazza e avrebbe fatto un vero e proprio colpo di stato. E quello è soltanto uno dei tanti episodi che si potrebbero raccontare".

Il ragionamento del professore era dunque rivolto al cosiddetto "Piano Solo" e all'allora comandante dell'arma dei carabinieri Giovanni de Lorenzo. L'esistenza del piano fu rivelata nel 1967 dal settimanale "L'Espresso" e secondo alcuni si trattò di un tentativo di colpo di stato incompiuto. De Lorenzo fu poi eletto parlamentare nelle file dei monarchici e poi del Movimento Sociale Italiano.

"Basterebbe sfogliare un po' di stampa specialistica per trovare tanti altri episodi" ha detto il professore, a proposito di fatti che hanno visto intrecciati estrema destra e forze dell'ordine. Luciani ha ricordato il cosiddetto "golpe Borghese" (tentato colpo di stato detto anche "il golpe dei forestali"), l'organizzazione paramilitare "Gladio" e la "banda della Uno Bianca" (di cui facevano parte alcuni poliziotti).

"Dopo la caduta del muro di Berlino le cose sembravano essersi rasserenate, invece pare che non sia così" ha detto il professore, che comunque ribadisce che il suo ragionamento in piazza non era riferito né al presente, né a Lucca. "Però c'è tutta una storia che viene da lì" ha aggiunto.

"Dei carabinieri lucchesi ho parlato soltanto bene – ha detto a conclusione della nostra conversazione – perché durante la Resistenza furono antifascisti. Ci ho fatto sopra due libri".