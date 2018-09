Cronaca



Foro Boario, ritratti d'autore

sabato, 8 settembre 2018, 23:04

di annalisa ercolini

Quando si parla di foto a Lucca, si parla di Alcide, il padre di Alessandro Tosi. Il negozio è una icona della città per il mondo culturale lucchese, per chi si deve sposare e per tutti quei clienti che desiderano professionalità e perfezione.

Nonostante quest’ultimo è considerato solo come mero prodotto commerciale, Tosi è riuscito ad estrapolare nelle stesse bestie un sentimento.

Sembra un viaggio nel tempo, in realtà le immagini in bianco e nero sono state scattate nel 2017. L’osservatore in un attimo funge da viaggiatore e in un colpo d’occhio può ammirare immagini realizzate in una giornata, questa la durata della fiera in cui Alessandro Tosi ha squadernato più di 500 foto in cui la presenza umana è catturata dalla luce alle volte diretta altre più sfumata. La profonda conoscenza della storia della fiera, la passione e la tecnica fotografica hanno permesso di realizzare scatti stilisticamente attraenti, intensi e alcune volte simpatici. In questo lavoro Mimmo si presenta con un’anima differente, uomo sensibile, ha aperto una porta verso qualcosa di nuovo rispetto al suo abituale lavoro di fotografo. Ha dato un assaggio di un Mimmo sconosciuto ai più. Amante della natura, curioso di Lucca e della vita, sommelier per diletto.

Alessandro Tosi confessa come è nata l’idea della mostra che è stata inaugurata alla casermetta della Compagnia dei Balestrieri di Giorgio Serafini: “E’ da un po' che ci penso e poi sono favorito perché abito lì vicino. L’ho sempre vissuta in altro modo. Collaborando con i giornali mi recavo alle 11 per fare un paio di scatti tuttavia ero incuriosito. Volevo vedere come parte, come si svolge, come si registrano com’è la vendita così sono andato al Foro Boario e quando sono arrivato ho pensato se potevo dar fastidio perché alle volte ci sono delle trattative in corso.”

Questa mostra può essere individuata come un reportage?

Certamente. Volevo raccontare la fiera a chi non l’ha mai vista, sia con la mostra che con il catalogo. I personaggi sono reali e nelle foto ho cercato proprio di catturare questa concretezza, riprendendo una mano callosa o uno sguardo rugoso. In breve ho catturato il bello del brutto.

Nelle immagini ha volutamente cercato l’anima dei personaggi e degli stessi animali?

Sì perché oggi, quando dici che fai il fotografo domandano di cosa: di reportage, di azione, di matrimoni. Come hai giustamente notato, io ho cercato l’anima, alcuni animali sono quasi umani questo perché volevo capire e percepire l’essenza della situazione. Mi piace particolarmente questo genere di lavoro, anche se non è semplice, perché una manifestazione come questa deve essere organizzata bene.

Quali macchine ha usato e quanto lavoro di editing c’è dietro?

Siamo partiti con mio papà che utilizzava Leica poi dopo vari passaggi oggi utilizzo Nikon. Per queste immagini ho impiegato una d5 ottica fissa, diaframma molto aperto. I primi piani sono a fuoco il resto sfocato. Quando lavori con diaframmi molto aperti c’è rischio di sbagliare bensì io ero alla ricerca del particolare: il movimento del bastone, una mano, una ruga. Dopo c’è un lavoro enorme di editing con ritocco fotografico e siamo riusciti ad estrapolare quella luce che ricercavo.

Nelle immagini presentate ha spaziato in fotografie serie, drammatiche ad alcune simpatiche. Che uomo è Mimmo Tosi?

Tante persone non sanno che sono un po' Dottor Jekyll e mister Hyde, nel senso che nel lavoro sono posato poi in privato mi piace giocare e divertirmi.

Mimmo questo è solo l’assaggio di un nuovo percorso personale di Alessandro Tosi?

L’anno prossimo saranno 70 anni del negozio al Alcide, sto organizzando qualcosa anche con il comune. A parte questo, ho altre idee sempre rivolte alla mia città, vorrei fotografare dei personaggi lucchesi.

Un curiosità: ha la faccia da attore. Ha mai pensato a questa realtà?

No, il mio ruolo è quello di fotografare. Difatti in questa serata non sono abituato a tutta questa gente che non ritraggo. E poi io ho tre amori: la fotografia, la moglie e la campagna.

Oltre al mestiere di fotografo è anche un produttore di vino?

Sono diventato sommelier e ho una cantina. Insomma sono super impegnato. Ho sempre molte idee e una potrebbe essere un reportage di campagne e vini.