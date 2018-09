Frana il cimitero dell'Arancio, sale la protesta

Altri articoli in Cronaca

domenica, 2 settembre 2018, 12:48

E' ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione dei treni fra le stazioni di Pistoia e Montecatini, sospesa dal 16 luglio per i lavori di raddoppio ferroviario tra le due località. Regolari pertanto i collegamenti diretti sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio

sabato, 1 settembre 2018, 17:16

Il temporale di questa mattina, abbattutosi sulla città, non è passato senza lasciare traccia basti pensare che in via Cenami, in pieno centro storico, dal civico 23, un pezzo di cornicione si è staccato verso le 13.30 e, solo per un caso fortuito, è caduto sull'asfalto, senza colpire nessuno

sabato, 1 settembre 2018, 14:36

Non sono state le istituzioni, come era previsto, ma la pioggia e il vento a scoprire la targa in memoria di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. Comunque, da oggi, sulla facciata di Palazzo Pretorio una lastra ricorderà i due lavoratori morti in quel luogo il primo settembre 2017, mentre stavano...

sabato, 1 settembre 2018, 13:18

Un uomo ferito dopo un frontale tra due auto, stamattina alle 12.30, a Monte San Quirico. Il paziente, che riportato un trauma cranico contusivo e un trauma toracico, è stato portato all'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso

sabato, 1 settembre 2018, 12:36

Prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre. Lo ha emesso la sala operativa della Regione Toscana

venerdì, 31 agosto 2018, 22:42

Lucca senza piccioni? Gli odiati o amati pennuti sembrano spariti dalla città o meglio ve ne sono pochi. Cerchiamo di capire perché