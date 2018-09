Cronaca



Gesam cede il 60 per cento di Gesam Gas e Luce

giovedì, 27 settembre 2018, 17:19

di Eliseo Biancalana

È stato pubblicato da pochi giorni l'invito a manifestare interesse per l'acquisto del 60 per cento delle quote della società Gesam Gas e Luce. A vendere è Gesam Reti s.p.a. (già Gesam s.p.a.), azienda che è controllata per il 56,71 per cento da Lucca Holding s.p.a. (di proprietà del comune di Lucca), per il 42,96 per cento da Toscana Energia s.p.a. e, per il restante 0,33 per cento, dal comune di Capannori. La cessione avviene in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 175 del 2016 (e successive modifiche) e a quanto deliberato dal consiglio comunale di Lucca il 20 ottobre 2017.

Come scritto nel bando, Gesam vuole cedere la propria quota di capitale sociale a un prezzo non inferiore ai 13 milioni e 500mila euro. L'acquisto della partecipazione è subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del socio titolare del residuo 40 per cento (ovvero la società Canarbino spa), che ha sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della migliore offerta per esercitarlo. Il bando fissa i requisiti che dovrà avere chi vorrà partecipare alla procedura. L'acquirente si dovrà inoltre assumere degli impegni per la tutela dei dipendenti di Gesam Gas e Luce e l'obbligo a mantenere la sede operativa della società nel territorio di Lucca. La cessione avverrà per mezzo di una procedura a evidenza pubblica, aperta e non discriminatoria. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 18 ottobre prossimo.

Gesam Gas e Luce fu costituta il 4 dicembre 2002, in ottemperanza al cosiddetto "decreto Letta" del 2000, che recepiva la normativa comunitaria per la liberalizzazione del mercato del gas. La società opera nella vendita del gas naturale e dell'energia elettrica prevalentemente nei comuni di Lucca, Capannori, Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Villa Basilica.