Gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca “ si laureano miglior compagnia sbandieratori d'Italia

domenica, 9 settembre 2018, 11:30

Nel centro storico di Lucca c’è una piazza chiamata San Francesco, come il santo, simbolo di pace. In questo luogo ieri sera si è svolta una cena con musica, organizzata da 23 associazioni, insieme alla CGIL Lucca e con il patrocinio dei comuni di Lucca, di Capannori e della Provincia

domenica, 9 settembre 2018, 10:11

Quest'anno, per la prima volta in assoluto, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) prenderà parte alla tradizionale Luminara lucchese di Santa Croce che si svolge ogni 13 settembre

sabato, 8 settembre 2018, 23:04

Nella mostra Lucca al Foro Boario. Istantanee della fiera degli animali, Alessandro Tosi ha selezionato una ventina di scatti che raccontano il rapporto tra uomo e animale. In una intervista il fotografo racconta se stesso e le sue passioni

sabato, 8 settembre 2018, 16:52

"Vogliamo chiare informazioni dalla scuola", "Manca poco più di una settimana al 17 settembre (primo giorno dell'anno scolastico per la regione Toscana) e non abbiamo ricevuto comunicazioni"

sabato, 8 settembre 2018, 11:06

Le opere di restauro condotte nel portico e sulla facciata della Cattedrale di San Martino suggellano la fine dell’importante campagna di lavori condotta sul tempio negli ultimi anni

sabato, 8 settembre 2018, 09:05

Coppia di treni speciali straordinari giovedì 13 settembre per permettere la partecipazione alla famosa “Luminara di Santa Croce” 2018 che, come è noto, si svolge in serata nel centro storico di Lucca, attraverso il percorso che dalla Basilica di San Frediano raggiunge la stupenda Cattedrale di San Martino