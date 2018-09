Cronaca



Il viaggio della speranza: la storia di Ibrahim, cacciato dalla propria casa perché cristiano

lunedì, 3 settembre 2018, 22:51

di lorenzo vannucci

Ha visto compagni di viaggio morire di stenti, a pochi metri da lui. Ha viaggiato per tre giorni su un camion in mezzo al deserto, al buio. Ha lasciato il proprio paese perchė non apparteneva alla religione giusta: oggi raccontiamo la storia di Ibrahim, nome di fantasia, uno dei tanti migranti imbarcatosi in uno dei troppi viaggi della speranza. Il ragazzo, classe 1994, da tre mesi si trova a Pistoia. Tra pochi giorni saranno pronti i documenti che lo renderanno, a tutti gli effetti, un rifugiato politico.

Ma partiamo dal principio: Ibrahim nasce in un Paese potenzialmente ricchissimo, se non fosse che la ricchezza è concentrata nelle mani di pochissime persone: la Nigeria. Lì, dove la povertà e la corruzione sono alle stelle, il ragazzo studia in una scuola del posto, la School of Education Ekisaolor e ottiene una cattedra di letteratura inglese presso la Olka Junior Secondary School. Un giorno però il padre di Ibrahim muore, improvvisamente.

Come unica fonte di sussistenza ad Ibrahim e alla famiglia, composta da sua madre e altri due figli, non resta che un piccolo terreno da coltivare. Il fratello del defunto padre di Ibrahim tuttavia, di religione musulmana, minaccia di appropriarsi del terreno a meno che la famiglia del suo defunto fratello, cristiana, non si converta a credere in Allah.

"Abbiamo rifiutato - ha raccontato Ibrahim - perché non volevamo disonorare la memoria di mio padre. Un giorno tornai a casa da lavoro e trovai mio zio che minacciava mia madre con delle armi. Lui sparò dei colpi in aria, poi ci cacciò di casa letteralmente, ci tolse tutto ciò che avevamo e installó nel campo una piccola costruzione presidiata da guardie armate, cosi che non potessimo entrarci".

A nulla serví, per Ibrahim, rivolgersi alla polizia: "Provai a denunciare la cosa, ma i poliziotti - ha raccontato il ragazzo - mi dissero che avrei dovuto pagare loro cinquemila Naira per la benzina e altri cinquemila per l'intervento". Circa quaranta euro. Il ragazzo decide allora di partire, lasciando la madre e la sorella che, nel frattempo, non potevano fare altro che vivere in strada. Il fratello aveva già lasciato la Nigeria anni prima. Egli oggi vive in Francia.

Il viaggio di Ibrahim comincia di notte. Lui ed altre trentasette persone vengono caricate sopra un camion, senza finestre e completamente al buio. "Eravamo stipati nel cassone, non potevamo muoverci. Dovevamo arreggerci a maniglie che si trovavano sulla fiancata del mezzo" ricorda il ragazzo. Il viaggio proseguí per tre giorni, poi il veicolo passó in Libia.

"Dopo tre giorni di deserto - racconta Ibrahim - trovammo le autoritá libiche. Loro ci chiesero i documenti ma noi non li avevamo, quindi il guidatore dette ai soldati libici dei soldi e quelli ci fecero passare".

La prima parte del viaggio di Ibrahim si arresta a Tripoli: "Alcuni uomini ci accolsero facendoci bere acqua salata - ha raccontato il ragazzo - e subito ci misero a lavorare. Con il lavoro dovevamo ripagare il costo del viaggio fatto fin li. Facevo la muratura alle case per dieci ore al giorno".

Il ricordo che Ibrahim ha della Libia ė agghiacciante: "Lì girano tutti armati, dai nove ai settant'anni. I rapporti che avevamo con i libici erano assai difficili anche per il fatto che loro sono, soprattutto, arabi e non corre buon sangue nei nostri confronti. Ci sono stati dei momenti difficili: spesso ci insultavano, ci tiravano dietro le cose. La situazione era critica, non avevo alcuna possibilità di guadagnare visto che con il mio lavoro pagavo il viaggio fatto dalla Nigeria. Alla fine, dopo due mesi, un uomo mi prese con sé in casa perché, disse, impressionato da come lavoravo. Lui mi mise in contatto con altre persone che non conoscevo, ma che organizzavano viaggi verso l'Italia". I viaggi della speranza.

Duecento dinari libici (centoquarantacinque euro al cambio mentre scriviamo) per essere stipati in centocinquanta su un gommone a benzina e sperare di vedere terra prima di affondare. Per molti una pazzia, per molti altri l'affare della vita. Ibrahim ricorda bene quei momenti: "Tre compagni durante il viaggio morirono di fame. Tenemmo i corpi a bordo e li consegnammo ai volontari della Croce Rossa. Sul gommone eravamo tutti migranti. A due di noi avevano insegnato a mandarlo: uno guidava il timone e l'altro ogni tanto metteva la benzina. Siamo arrivati a Reggio Calabria dopo quattro giorni di viaggio".

Dopo i controlli del caso Ibrahim e gli altri vengono sfamati con del riso, poi sono smistati nei vari centri di accoglienza. "Dopo una breve sosta a Taranto il 24 luglio di due anni fa fui portato a Teramo, in un centro di accoglienza. Da lì non potevamo uscire da soli, ci accompagnavano in città ogni tanto gli operatori del centro. Non potevamo lavorare. Al mio arrivo a Teramo la questura mi dette un permesso di soggiorno biennale (che Ibrahim ci mostra ndr) poiché avevo fatto la richiesta di asilo politico. Il permesso di soggiorno valeva due anni, durante i quali ho sempre vissuto nel centro di accoglienza di Teramo".

Ora che i due anni sono passati Ibrahim ha avuto la notizia che aspettava: il giudice approverá il riconoscimento del suo status di rifugiato politico. "Da pochissimo tempo - ha detto Ibrahim - mi sono trasferito qui a Pistoia, a casa di un amico in Italia da cinque anni. Adesso sto cercando lavoro e voglio imparare l'italiano correttamente. Voglio integrarmi in questa nuova società, sono disposto a svolgere qualsiasi tipo di occupazione. Per me stesso e per la mia famiglia".

Un lieto fine, o almeno una speranza che la storia di Ibrahim sia tale. Storia che, in un contesto particolare quale quello a noi contemporaneo, può non solo fungere da esempio emblematico e paradigmatico di cosa significhi migrare nel ventunesimo secolo, ma anche aiutare a far riflettere su quanto la questione 'immigrazione' sia assai più complessa di quanto troppo spesso si pensi.