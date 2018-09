Insediata la commissione consiliare per i rapporti fra comune e A.S. Lucchese

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 21 settembre 2018, 13:14

Servizi di vigilanza ulteriormente rafforzati saranno eseguiti dai carabinieri anche nella giornata odierna in occasione della fiera di San Matteo, che, come nel venerdì precedente interesserà il comune di Lucca e in particolare le zone di via Borgo Giannotti e piazzale don Baroni

venerdì, 21 settembre 2018, 12:48

Scuole, forze dell'ordine e istituzioni della provincia di Lucca si sono oggi trovate al polo scientifico tecnologico "Enrico Fermi" per la sottoscrizione del protocollo "Educazione alla cittadinanza responsabile". Si tratta di una serie di misure volte al contrasto del bullismo, che prevedono il coinvolgimento dei dirigenti, dei docenti, degli studenti...

venerdì, 21 settembre 2018, 10:19

Continuano le vicissitudini delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicoop Tirreno. Dopo le rinunce e i sacrifici accettati con grande senso di responsabilità, oggi si vogliono nuovi sacrifici e senza certezze

giovedì, 20 settembre 2018, 16:57

Domani dalle ore 10, presso il polo scientifico tecnologico professionale "E.Fermi", in via Carlo Piaggia 160, si terrà una conferenza di servizio che vedrà la partecipazione dei dirigenti scolastici della provincia di Lucca, finalizzata alla sottoscrizione del protocollo "Educazione alla cittadinanza responsabile"

giovedì, 20 settembre 2018, 12:03

Nella giornata di martedì Angelo Paoli e Giuseppe Mencari, in rappresentanza del centro commerciale naturale di Segromigno in Piano hanno consegnato un trattorino tosaerba in omaggio alla parrocchia del paese

giovedì, 20 settembre 2018, 09:16

In corso 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere per un'operazione contro una presunta associazione accusata di essere dedita al traffico di stupefacenti tra Olanda e Italia. Altre 13 persone, tutti presunti spacciatori, sono indagate. Gli arresti vengono eseguiti nelle province di Firenze, Lucca, Rovigo e ad Amsterdam, in Olanda