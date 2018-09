Kreativa d’arte e dintorni, ripartono i corsi e laboratori a partire dal 10 settembre

Altri articoli in Cronaca

martedì, 4 settembre 2018, 18:35

Il collegio dei docenti dell’IIS Carrara Nottolini Busdraghi, nella riunione di oggi, in merito alle decisioni della Provincia che assegnano al Carrara un numero di aule inferiore al numero di classi, ha approvato una mozione fortemente critica nei confronti dell'ente presieduto da Luca Menesini

martedì, 4 settembre 2018, 16:59

Il cantiere per la realizzazione della isola ecologica di San Romano, andrà avanti sotto la direzione di Sistema Ambiente nelle prossime settimane: il comune ipotizza di poter terminare i lavori e dunque attivare l'undicesima isola ecologica cittadina entro il mese di ottobre

martedì, 4 settembre 2018, 09:00

Due nuovi motocicli dei carabinieri vigileranno sulla sicurezza del territorio comunale in vista del Settembre Lucchese. Sono stati presentati stamani i due Qooder che saranno impiegati in operazioni di pattugliamento e di perlustrazione

lunedì, 3 settembre 2018, 22:51

Ha visto compagni di viaggio morire di stenti, a pochi metri da lui. Ha viaggiato per tre giorni su un camion in mezzo al deserto, al buio. Ha lasciato il proprio paese perchė non apparteneva alla religione giusta: oggi raccontiamo la storia di Ibrahim

lunedì, 3 settembre 2018, 22:42

"Fosse colme di erbacce per lunghi tratti della strada. Qualcuno si è dimenticato di intervenire? Sarebbe il caso di una bella ripulita quanto prima!". Questo è ciò che lamentano alcuni residenti di Tempagnano

lunedì, 3 settembre 2018, 22:38

Finalmente torna ad essere visibile la facciata della cattedrale di San Martino, rimasta coperta per tutta l'estate causa lavori di manutenzione che hanno lasciato delusi migliaia e migliaia di turisti