Cronaca



La città, un set meraviglioso

lunedì, 24 settembre 2018, 21:56

di daniela nardi

Lucca ritorna ad essere il set ideale, stavolta per una produzione italo tedesca. Sono infatti iniziate stamattina in piazza S. Michele, presso l’omonimo bar, le riprese di “EIN SOMMER IN DER TOSKANA” (“Un’estate in Toscana), un tv movie di 90 minuti per le televisione tedesca (andrà in onda per ZDF, uno dei più importanti canali televisivi tedeschi), con la regia del greco Jorgo Papavassiliou e con la produzione esecutiva italiana della Viola Film di Roma.

Il film – che appartiene alla romantic comedy, una serie di film romantici ambientati in varie parti del mondo che ogni anno vengono realizzati dalla tv tedesca e che riscuotono molto successo – narra, per quello che ci ha potuto raccontare – senza svelare il finale - Alessandro Passadore, produttore esecutivo e titolare della Viola Film, dell’amore che nasce tra una giornalista di cronaca rosa che in Italia scopre per caso un presunto giro di lavoro in nero nell’azienda col cui titolare sembra nascere un amore, ma che è contrastato dai forti sospetti di un suo coinvolgimento in un losco affaire.

Gli attori principali, molto famosi in Germania, sono Wolke Hegenbarth nei panni della giornalista Laura Hansen, Kerem Kan nel ruolo del protagonista maschile Alessandro della Torre.

Nel cast compare anche un’attrice italiana, Laura lo Zito.

Le riprese, della durata complessiva di circa un mese, continueranno per circa quattro giorni a Lucca tra Piazza Napoleone, palazzo Ducale e, tra gli altri, Local Food Market in via S. Paolino, per poi spostarsi a Pisa e a Prato.

Una curiosità. Alla domanda sul perché proprio Lucca sia stata scelta come location tra le numerose città d’arte ed i tanti meravigliosi borghi toscani, Passadore ci svela che originariamente Lucca non era compresa tra le location scelte per le riprese, che dovevano svolgersi esclusivamente tra Pisa e Prato. Pare che il regista, viste alcune foto di Lucca, abbia assolutamente voluto girare anche nella nostra città, cambiando parte della sceneggiatura per evitare che le scene girate a Lucca fossero nel film attribuite a Pisa.

Un’altra grande occasione dunque di promozione per Lucca all’estero, con un potenziale grande ritorno di turismo oltre all’indotto portato dall’ospitare in città un intero set, con il cast, la produzione e i vari addetti ai lavori per quattro giorni, anche se, come ha sottolineato Passadore, la burocrazia è stata tanta e particolarmente complessa e non è stato semplice ottenere tutti i permessi necessari, da quelli per l’accesso alla ZTL a tutti gli altri.