Cronaca



La Commissione speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in visita alla Fabio Perini

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:53

La Commissione Speciale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Comune di Lucca ha visitato Fabio Perini S.p.A., leader nel mercato internazionale di macchine per il converting di carta tissue, con l’obiettivo di implementare la conoscenza e lo scambio informativo sulle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Questa Commissione è stata costituita dal Comune di Lucca per promuovere una maggiore sicurezza e consapevolezza sul posto di lavoro; per questo, nei mesi scorsi, i RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) delle maggiori realtà lavorative lucchesi erano stati invitati dal Comune per un incontro conoscitivo-formativo per valutare il livello complessivo della sicurezza delle Aziende del territorio.

Fabio Perini S.p.A sempre attenta in materia di sicurezza all’interno delle proprie strutture, ha deciso, quindi, di invitare la Commissione all’interno dell’azienda per condividere processi e strumenti utilizzati nei luoghi di fabbrica per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e mettere a disposizione la propria esperienza per lo sviluppo di altri nuovi progetti che il Comune svilupperà per la città di Lucca (anche dopo lo scioglimento della Commissione stessa).