Cronaca



La festa del volontariato va in scena al baluardo San Paolino

giovedì, 6 settembre 2018, 12:43

di andrea salerno

Le mura di Lucca, da struttura difensiva medievale, domenica 9 settembre si trasformeranno in un luogo dedicato all'inclusione sociale ed al volontariato. L'evento organizzato dal Cesvot e ad ingresso gratuito, si svolgerà a partire dalle 11.30 al baluardo San Paolino. Lo scopo principale della giornata, che si concluderà attorno alle 19, è quello di far conoscere ai cittadini il mondo delle associazioni di volontariato. La giornata sarà piena di eventi, presentazioni e laboratori.

“L'incontro avrà luogo in un luogo prestigioso e simbolico – ha affermato l'assessore alle politiche sociali, Lucia Del Chiaro -. Lucca, da sempre, è una città molto attiva nell'ambito del volontariato. Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa giornata che mi auguro possa far avvicinare a questo mondo nuove persone”.

La festa del Cesvot vedrà la partecipazione di 40 associazioni, ciascuna delle quali avrà il proprio banchetto, dove saranno spiegate le attività ed esposti dei gadget. Inoltre, il cardiocamper degli 'Amici del Cuore' offrirà la possibilità di effettuare in maniera gratuita elettrocardiogrammi , misurare la pressione arteriosa e la saturazione d'ossigeno.

“Questo evento era atteso da tempo, e corona un lungo percorso di lavoro portato avanti con la partecipazione del comune – ha esordito il presidente della delegazione del Cesvot Lucca, Pierfranco Severi -. L'obiettivo è pubblicizzare il centro servizi del Cesvot toscano e le varie associazioni del territorio. Speriamo che questa possa essere la prima di tante edizioni dedicate al volontariato”.

Dopo Severi, ha preso la parola il vice presidente del Cesvot Toscana, Andrea Bicocchi: “Il Cesvot è uno strumento di autogoverno del volontariato, che sfrutta i fondi concessi per offrire strutture utili a tutti. La Toscana, in particolare, rappresenta un'eccellenza nell'ambito del volontariato italiano, con moltissime realtà attive. Abbiamo organizzato questa manifestazione senza far spendere un euro a tutte le associazioni presenti, in modo da fargli utilizzare il denaro per perseguire i loro scopi benefici. Anch'io mi auguro che quella di domenica sia un'occasione per coinvolgere ancora più persone”.

Presenti alla conferenza anche la Croce Verde, rappresentata da Elisa Ricci e il gruppo Fratres, rappresentato da Gino Donati, vice presidente provinciale. Entrambi hanno sottolineato l'importanza della giornata, in cui i volontari si impegneranno a promuovere le varie associazioni. I Fratres, per di più, organizzeranno una biciclettata per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione del sangue, in un periodo di grave carenza.

I volontari presenti saranno circa 500, inoltre, dopo l'inaugurazione con il sindaco Alessandro Tambellini, alle 11.30, è previsto un rinfresco e alucni momenti per familiarizzare con i volontari presenti.