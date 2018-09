La festa della polizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 29 settembre 2018, 18:48

Con grandissima emozione oggi sono stati consegnati quattro Bastoni Elettronici Lions, grazie alla consueta raccolta fondi durante la Lions Running. Quattro nuovi fari nel buio, splendidi ausili per la mobilità di quattro persone non vedenti

sabato, 29 settembre 2018, 08:54

A pochi giorni dall’inizio del 2° Palio delle Contrade San Paolino, il comune di Lucca, su parere della Soprintendenza per le province di Lucca e Massa Carrara, ha negato l’autorizzazione all’utilizzo di Piazza San Michele come richiesto dall'associazione Contrade San Paolino in data 13 agosto per effettuare la manifestazione di...

sabato, 29 settembre 2018, 00:02

A metà ottobre riaprirà lo storico negozio di via Fillungo grazie all'impegno di Umberto Tenucci, Sally Monetti e Paolo Del Debbio. Astenersi perditempo, invidiosi e gelosi della felicità altrui

venerdì, 28 settembre 2018, 15:47

Il progetto fa parte delle opere di valorizzazione e restauro delle Mura urbane attuate negli ultimi anni con una serie di interventi di restauro conservativo e di dotazioni rivolte ad ampliare la fruizione pubblica, anche con la realizzazione ex novo o la riqualificazione dei percorsi che circondano il monumento

venerdì, 28 settembre 2018, 11:58

Il Mulino Germolli di Massa Macinaia, è attualmente l'unico a energia idraulica rimasto ancora perfettamente funzionante nella zona del capannorese grazie alla passione e dedizione di Francesco Maffei, il quale ha ereditato dal nonno quella che si può definire come l'antica arte molitoria

venerdì, 28 settembre 2018, 11:55

Il comune di Villa Basilica prosegue nel suo processo di informatizzazione dei servizi a favore del cittadino. È stato infatti concluso il passaggio all’interno dell’ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente