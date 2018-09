Cronaca



La Fondazione Campus alla Manifattura: "Studenti meglio integrati nella città"

martedì, 4 settembre 2018, 23:05

di eliseo biancalana

"La premessa doverosa, che non è solo formale, è che aspettiamo che il comune pubblichi la determina di assegnazione, che è una cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni". Esordisce così Fulvio Calia (foto), consigliere di gestione della Fondazione Campus, quando gli si chiede di commentare il fatto che l'ateneo si è aggiudicato la gara per l'assegnazione in concessione quindicinale di parte della ex Manifattura Tabacchi. "Oggi festeggiamo" si lascerà però sfuggire più avanti.

In effetti non sembrano esserci molto dubbi su quelli che sono gli esiti della gara. "Avendo partecipato all'apertura pubblica delle buste, avendo rilevato che la nostra era l'unica offerta presente e che su questa offerta non è stata eccepita alcuna obiezione, siamo molto fiduciosi per l'assegnazione" ha ammesso lui stesso. "È il coronamento di un percorso lungo – ha proseguito –, perché la Manifattura ha avuto i suoi tempi per essere messa a punto e ormai ci siamo e per noi come Fondazione Campus, spostare tutte le attività universitarie ma anche tutti i progetti di formazione professionale, di ricerca e le persone che lavorano con noi è un grande riconoscimento. Questo avviene anche in una sede molto prestigiosa su cui il comune ha fatto un lavoro enorme e anche molto bello da un punto di vista di ridisegno degli spazi urbani e siamo felici che i nostri studenti, innanzitutto i 250 circa dei corsi di laurea in turismo saranno (speriamo) da qui a un anno circa meglio integrati nella città".

La Manifattura ospiterà foresterie per studenti e per i docenti, e spazi e aule per la didattica. A colloquio con La Gazzetta di Lucca, Calia ha sottolineato soprattutto i vantaggi che Campus avrà dalla sua nuova collocazione dentro le Mura. "Ci permetterà di essere più visibili quando facciamo iniziative culturali, perché nel posto in cui saremo sarà facile raccontare alla città e far convergere da noi nella nuova sede persone interessate a quello che facciamo – ha spiegato –. Questa cosa ovviamente si inserisce in un pieno sviluppo della fondazione, che negli ultimi anni ha continuato a allargare il portafoglio di prodotti della formazione (dalla triennale alla magistrale, dal master universitario in turismo ai percorsi di formazione tecnica e turismo) e poi anche il centro di studi e ricerca sul turismo che stiamo potenziando e che lì in centro avrà miglior modo di esprimersi, stando più a contatto con gli attori sociali del territorio".

Attualmente la Fondazione Campus ha sede nel complesso di via del Seminario. "Non prevediamo di mantenere due sedi – ha setto a riguardo Calia –. Al seminario siamo in affitto. Parleremo con il proprietario su come gestire questa fase di passaggio, grati naturalmente dell'ospitalità positiva che abbiamo avuto in questi anni a Monte San Quirico".