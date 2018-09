Cronaca



La Luminara, come la cattedrale, ritorna all'antico splendore

giovedì, 13 settembre 2018, 23:50

Una città splendente di mille luci per la processione di S.Croce, per rendere omaggio al re dei lucchesi alla vigilia della festa dell'Esaltazione del simbolo cristiano per antonomasia. Tante persone hanno partecipato al corteo sacro che è partito dalla basilica di S.Frediano con un leggero ritardo per attraversare il cuore della città per poi arrivare alla cattedrale di S.Martino con la facciata restaurata da poco e adorna di tanti lumini.



Fatto eccezionale: il suono delle campane ha accompagnato i canti sacri e le preghiere quasi per esprimere la gioia per la chiesa madre della diocesi ritornata agli antichi splendori. Il concerto delle campane a volte ha suonato l'inno "Evviva la Croce" facendo eco alle bande lungo il percorso. Quest'anno è stata accentuato l'aspetto religioso con preghiere, inni e la partecipazione di tante parrocchie, dei giovani lucchesi che sono stati in pellegrinaggio a Roma di recente.



In corteo il mondo del volontariato, i vigili del fuoco, le associazioni, il mondo della scuola guidato dalla provveditora Donatella Bonriposi. Hanno brillato tanti lumini, le vetrine al buio ma inspiegabilmente dal comune sono stati lasciati accesi i lampioni davanti la chiesa di S.Cristoforo in Fillungo, illuminata a giorno. Molta partecipazione delle parrocchie. Hanno sfilato tanti lucchesi del mondo con a capo Ilaria Del Bianco che sono venuti alla festa grande dei lucchesi per festeggiare i cinquant'anni della fondazione della loro associazione. Nel luogo dove sono morti Antonio Pellegrini e Eugenio Viviani è stato posto un arco di luce. L'arcivescovo Italo Castellani si è inginocchiato poi ha recitato una Ave Maria. Davanti alla targa che ricorda le due vittime del lavori si è soffermato anche il sindaco Tambellini e il prefetto.



Tra le autorità numerosi sindaci e il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. All'arrivo in cattedrale l'arcivescovo Castellani, probabilmente all'ultima sua processione avendo dato le dimissioni per raggiunti limiti d'età, è stato accolto dai giovani pellegrini a Roma per il sinodo che lo hanno salutato calorosamente. Ai giovani l'arcivescovo ha rivolto l'invito a chiedersi che cosa vuole il Signore da loro. E' stata letta la lettera di S.Giovanni che invita tutti ad amarsi in maniera vicendovole. L'arcivescovo nel commento ha ripetuto l'invito per tutti all'amore. Poi ha espresso stima e affetto al Papa a nome di tutti i lucchesi dopo gli attacchi alla sua persona in questi giorni. "Papa Francesco ti vogliamo bene, ha detto il presule".



Poi ancora: "Con questo mio intervento la nostra diocesi esprime riprovazione per tutti i tipi di attacchi che da vari fronti si levano verso la persona di Papa Francesco e li respinge con fermezza. La Cappella S.Cecilia ha cantato il mottettone " Jubilantes Exultantes" composto da Michele Puccini, padre di Giacomo. Infine i tradizionali fuochi d'artificio.

Foto Alcide