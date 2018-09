Cronaca



La prevenzione è protagonista al parco commerciale San Vito

mercoledì, 19 settembre 2018, 12:48

di andrea salerno

Prevenire è meglio che curare. Partendo da questa idea e dato il grande successo dello scorso anno, il parco commerciale San Vito ha organizzato la seconda edizione della “Giornata della Prevenzione”. L'evento si terrà il 22 settembre dalle 10 alle 19.

Lo scopo principale della giornata è quello di far crescere nella popolazione la cultura della prevenzione. Per di più, si vuole dare modo ai professionisti e alle associazioni del mondo socio sanitario di farsi conoscere.

Nel corso dell'evento si potranno effettuare gratuitamente numerose visite come, ad esempio, esami per glicemia e colesterolo, elettrocardiogramma, misurazione della pressione oculare, visite senologiche e valutazioni posturali. Verrà anche allestito uno spazio gonfiabili per la gioia dei più piccoli.

Tutte queste prestazioni e molte altre saranno eseguite grazie alla partecipazione della Farmacia Lunardi, di Centrottica, Centro Acustico Maico, Studio Podologico Paoli, Dentalcooop, il chiropratico Francesco Mariani, la fisioterapista Maria Laura Bovino e l'associazione Amici del Cuore, che sarà presente con il suo Cardio Camper.

Oltre al volantinaggio fatto in provincia, questa giornata è stata pubblicizzata anche sui social, arrivando a oltre 40mila visualizzazioni. Per la riuscita dell'evento, però, è stata essenziale la sinergia con le realtà locali che hanno aderito in gran numero all'iniziativa.

Sabato, infatti, saranno presenti al parco commerciale l'AVIS, la Croce Verde, la Misericordia di Lucca, ANT Onlus, ACCA Onlus Lucca, associazione AIC e l'associazione Luccasenzabarriere.

“L'AVIS ha deciso di essere presente per sollecitare i cittadini ad avvicinarsi al mondo dei donatori. Oltre a fare del bene agli altri, donare il sangue consente di monitorare costantemente la propria salute, facendo numerose analisi in modo gratuito – ha dichiarato Cecilia Carmassi, rappresentante di AVIS -”.

“Anche noi siamo felici di partecipare. Il nostro obiettivo è far conoscere lo sport paralimpico, per questo sono stati invitati i campioni Stefano Gori e Andrea Lanfri. Sono previste anche esibizioni di scherma – ha chiarito Domenico Passalacqua, di Luccasenzabarriere -”.

Oltre alla “Giornata della Prevenzione”, ogni giovedì si svolgerà un mercato di prodotti agricoli a filiera corta. Tutte queste iniziative mirano a far diventare il parco commerciale un punto di aggregazione e non solo un luogo dove recarsi a fare shopping.

L'evento del 22, quindi, rappresenta una importante occasione per prendersi cura di se stessi e dei propri cari. Eccezionalmente, Luccasenzabarriere ha messo a disposizione una navetta speciale che andrà a prendere e riporterà a casa tutte le persone disabili che faranno richiesta sui social del centro commerciale.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook 'Parco Commerciale SAN VITO'.