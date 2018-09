Cronaca



Lavori nei piazzali Verdi e Boccherini: si allargano i cantieri

giovedì, 27 settembre 2018, 17:09

Due importanti progetti per la città vanno avanti in una delle zone principali per lo scambio fra esterno ed interno delle Mura urbane e l'amministrazione comunale sta lavorando per ridurre i disagi ai cittadini e per consentire il normale funzionamento della viabilità.

Dal 1 al 15 ottobre, nell'ambito del progetto di riqualificazione della Cavallerizza, tutta l'area di piazzale Verdi che va dalla scesa del baluardo San Donato fino all'imbocco di via San Paolino e a Porta San Donato Vecchia (Ufficio accoglienza turistica) sarà recintata per consentire la stesura del nuovo manto stradale e per la sistemazione dei marciapiedi che lascerà ai lati della strada uno spazio maggiore al verde, in linea con il contesto urbano circostante. Il cantiere darà comunque spazio a un percorso pedonale per il collegamento fra piazzale Verdi, piazzale San Donato e via San Paolino, ma i veicoli in uscita da via San Paolino dovranno svoltare obbligatoriamente (come già previsto dal progetto definitivo) in via del Crocifisso e poi in via Vittorio Emanuele II per uscire dalla città. Per limitare i disagi alle famiglie che accompagnano i figli nel complesso scolastico di piazzale Verdi (Istituto comprensivo Lucca centro storico – scuola dell'infanzia "il Girasole", primaria "Alighieri" e asilo nido "Scoiattolo") l'amministrazione riserverà gli stalli intorno all'aiuola centrale di piazzale Verdi dalle ore 7,30 alle ore 17,30 per il parcheggio gratuito dei veicoli delle famiglie che dovranno esporre un apposito tagliando di riconoscimento rilasciato dal Comune direttamente alla direzione dell'istituto comprensivo per la distribuzione ai genitori.

Come già annunciato anche su piazzale Boccherini il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria subirà in questi giorni un sensibile ingrandimento per la costruzione della parte esterna dell'aiuola centrale con il suo marciapiede, pertanto la corsia bus in entrata in città ricavata sul lato nord del piazzale e il parcheggio bus su quello sud sono state soppresse. I bus turistici dovranno utilizzare esclusivamente il terminal del parcheggio Palatucci.