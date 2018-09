Cronaca



Lavori quasi finiti, torna visibile la facciata di San Martino

lunedì, 3 settembre 2018, 22:38

di gabriele muratori

Finalmente torna ad essere visibile la facciata della cattedrale di San Martino, rimasta coperta per tutta l'estate causa lavori di manutenzione che hanno lasciato delusi migliaia e migliaia di turisti di tutto il mondo, giunti a Lucca per ammirare le bellezze della città dall'arborato cerchio. Giá da questa mattina infatti, gli operai della ditta edile incaricata dei lavori, hanno iniziato lo smontaggio di buona parte del ponteggio, portando così alla luce lo splendore della facciata per il piacere di tutti i lucchesi e dei turisti, che subito si sono dati da fare con indimenticabili foto ricordo. Dopo quasi tre mesi di lavori che l'hanno vista coperta da una triste impalcatura, e per giunta proprio nel periodo di maggior afflusso turistico, la facciata principale del duomo potrà tornare ad essere ammirata da tutti e soprattutto essere pronta per l'imminente processione di Santa Croce del prossimo 13 settembre, dove però pare non vi saranno apposti i soliti lumini per non rovinare la ripulitura appena effettuata, bensì saranno realizzate illuminazioni elettriche ad hoc.