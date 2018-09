Cronaca



Leone XII: la scuola dell'infanzia inizia l'anno scolastico nei locali de "Il girasole"

mercoledì, 5 settembre 2018, 15:37

di barbara ghiselli

La prima campanella per la scuola dell'infanzia paritaria Leone XII è già suonata oggi (5 settembre) nella nuova sede di piazzale Verdi nel centro storico. Le aule della Leone XII sono state infatti collocate nelle stanze libere della scuola dell'infanzia statale “Il girasole” dopo che la sede di via San Nicolao è stata chiusa a giugno per poter fare i lavori necessari per mettere il luogo nelle condizioni di sicurezza. Presente all'inaugurazione dell'anno scolastico l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina che ha ribadito come siano state indipensabili la collaborazione e la fiducia tra i vari soggetti in causa per arrivare a un così positivo risultato e condiviso da tutti. Va ricordato che, oltre all'assessore Vietina anche l'assessore al patrimonio Gabriele Bove si era impegnato valutando varie ipotesi per trovare una sede idonea alla Leone XII.

“Ce l'abbiamo fatta – ha detto, tirando un sospiro di sollievo, Monica Lunardi, coordinatrice della Leone XII – siamo riusciti infatti in neanche due giorni a completare il trasloco e a far sì che le aule fossero pronte per accogliere i bambini nel miglior modo possibile”.

Lunardi ha ricordato il grande entusiasmo da parte dei genitori che hanno mantenuto l'iscrizione alla Leone XII per i loro figli nonostante fino al termine della scorsa settimana non vi fossero certezze sulla sede: “Sono riusciti a smorzare la fatica e il lavoro di questi giorni grazie alla fiducia che ci hanno accordato e che ci ha sempre accompagnato”. A testimonianza di ciò da alcuni genitori è stata recapitata alla Leone XII una pianta per dimostrare il loro affetto e la vicinanza allo staff della scuola. Lunardi ha ricordato che, a parte la differente sede, il resto della scuola è rimasto uguale: stesso titolare, Francesco De Luca e stesse insegnanti; ne ha poi approfittato per ringraziare la dirigente dell'istituto comprensivo Gabriella Nanini e le maestre de “Il girasole” per l'accoglienza e per essersi mostrate disponibili a condividere l'ambiente esterno e i materiali.”Ringraziamo poi in particolar modo l'avvocato Lisa Indragoli che ci ha seguito in questi mesi” ha aggiunto Lunardi.

E' stato anche sottolineato che l'orario della scuola è già quello del tempo pieno (7.30 – 16.45), ad eccezione naturalmente degli inserimenti e, che, per chi si volesse iscrivere, ci sono ancora posti disponibili. Per la mensa è stata scelta la cooperativa Cir – food di Altopascio il cui servizio era già stata provato nel periodo giugno/luglio con eccellenti risultati.

Nella giornata odierna ha iniziato l'anno scolastico presso “Il Seme a Sant'Anna” anche l'asilo nido della Leone XII.