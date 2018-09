Cronaca



L'istituto Fermi apre l'anno scolastico con le autorità

lunedì, 17 settembre 2018, 10:45

di andrea salerno

Da questa mattina è ufficialmente iniziato l'anno scolastico. Per celebrare questo evento e augurare buon lavoro a professori e studenti, all'Istituto Fermi si è svolta una cerimonia di benvenuto, a cui hanno preso parte alcune delle maggiori autorità cittadine.

Erano presenti, oltre al dirigente scolastico Massimo Fontanelli, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa, Donatella Buonriposi, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti ed il questore Vito Montaruli.

“Auguro a tutti un buon anno, e spero che i nuovi studenti, che si apprestano ad affrontare questo nuovo percorso, si trovino bene nel nostro istituto – ha dichiarato Fontanelli –”.

Dopo il dirigente scolastico, ha preso la parola Donatella Buonriposi: “Spesso si dice, erroneamente, che nelle scuole non si insegna più l'educazione civica. Proprio per questo, oggi abbiamo deciso di aprire il nuovo anno scolastico in presenza delle autorità, che sono il simbolo della nostra società. Questo istituto rappresenta un'eccellenza in lucchesia, ma perché continui ad essere tale è indispensabile seguire delle regole. Innanzitutto, si deve portare rispetto agli insegnanti, che svolgono un ruolo di pubblico ufficiale, poi non deve mai mancare quello tra studenti. Soltanto con la collaborazione di tutti è possibile creare un ambiente positivo e stimolante”.

A conclusione della cerimonia, il soprano, nonché professoressa di lettere del Fermi, Paola Massoni, ha intonato l'inno di Mameli, accompagnata dal coro di alcuni studenti dell'indirizzo 'automazione'.