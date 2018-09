Luminara del 13 settembre: ecco i treni speciali

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 3 settembre 2018, 22:51

Ha visto compagni di viaggio morire di stenti, a pochi metri da lui. Ha viaggiato per tre giorni su un camion in mezzo al deserto, al buio. Ha lasciato il proprio paese perchė non apparteneva alla religione giusta: oggi raccontiamo la storia di Ibrahim

lunedì, 3 settembre 2018, 22:42

"Fosse colme di erbacce per lunghi tratti della strada. Qualcuno si è dimenticato di intervenire? Sarebbe il caso di una bella ripulita quanto prima!". Questo è ciò che lamentano alcuni residenti di Tempagnano

lunedì, 3 settembre 2018, 22:38

Finalmente torna ad essere visibile la facciata della cattedrale di San Martino, rimasta coperta per tutta l'estate causa lavori di manutenzione che hanno lasciato delusi migliaia e migliaia di turisti

lunedì, 3 settembre 2018, 22:34

Lucchese d'origine, con una lunga esperienza di vita in altre importanti città italiane, non più giovanissima, ma giovanile, legatissima alla sua città e residente in corso Garibaldi, la signora Aurora Malerba Ascani ci racconta che "finalmente, dopo cinquantasette anni di lontananza sono tornata a vivere nella mia amata città"

lunedì, 3 settembre 2018, 15:32

Pubblicata sull'albo pretorio del comune la delibera di giunta che approva il progetto di fattibilità tecnico economica per il restauro degli infissi e delle facciate di Villa Bottini. Complessivamente ammontano a 140mila euro le risorse messe a disposizione per l'intervento

lunedì, 3 settembre 2018, 14:04

Proseguono i lavori all’esterno dell’ex Cavallerizza per la completa riqualificazione dell’area. Già ad agosto la zona adiacente all’immobile è stata al centro degli interventi con la stesura dello strato di asfalto nero (binder) e con la riduzione dell’asfalto lungo la scesa delle Mura così da lasciare ai lati della strada...