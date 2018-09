Luminara: il Comune si dimentica di far spegnere tre lampioni in via Fillungo

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 settembre 2018, 23:50

Una processione in cui si è percepito chiaramente un ritorno e un forte desiderio di religiosità. La cattedrale, con la sua facciata appna restaurata, ha 'festeggiato' con il suono delle campane

giovedì, 13 settembre 2018, 23:15

La Gazzetta di Lucca ha raccolto e sintetizzato le esperienze di varie generazioni. Con passione, commozione e simpatia si sono raccontati al nostro giornale. Fernando Pagani: da Sillano all’Australia con amore. Alberto Spadoni: il professore costruttore di legami dall’Argentina a Ponte a Moriano. Sergio Scocci: la simpatia di Crasciana, (Bagni...

giovedì, 13 settembre 2018, 22:56

La Gazzetta di Lucca ha deciso di rendere omaggio ad una delle giornate più sentite e tradizionali per la città intervistando, proprio nel giorno della ricorrenza, alcuni appartenenti all'associazione Lucchesi nel Mondo accorsi alla Luminara

giovedì, 13 settembre 2018, 15:41

E' stato un incontro proficuo, produttivo e per molti aspetti tranquillizzante quello svoltosi stamani nell'aula magna del Liceo classico Machiavelli di Lucca tra i rappresentanti della Provincia di Lucca e i professori e alcuni genitori degli studenti degli istituti Civitali e Paladini di Lucca.

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:28

Pubblicata sull'albo pretorio della provincia di Lucca la determinazione dirigenziale con impegno di spesa relativa a vari interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del valore economico di 108mila e 300 euro. La spesa è resa possibile grazie al contributo di 90mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,...

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:20

L'anno scolastico 2018-2019 comincerà lunedì 17 settembre sia per l'istituto Civitali sia per il Paladini di Lucca che, dallo scorso giugno non possono più contare sulla storica sede di via S. Nicolao a causa dei necessari lavori di messa in sicurezza statica