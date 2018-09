Cronaca



Maltempo, prolungato codice giallo per temporali fino alla mezzanotte di domenica

sabato, 1 settembre 2018, 12:36

Prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre. Lo ha emesso la sala operativa della Regione Toscana.

Permane infatti in questo fine settimana la circolazione depressionaria che interessa la nostra penisola e anche la nostra regione, confermando le condizioni di marcata instabilità.

Temporali: oggi, sabato, e domani, domenica, frequenti temporali anche di forte intensità. Possibili colpi di vento e grandinate. Nella giornata di oggi, sabato, i fenomeni saranno più probabili sul centro-nord, mentre domani, domenica, saranno ugualmente probabili sull'intero territorio regionale.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.