Medaglia del presidente della Repubblica all’associazione Lucchesi nel Mondo

venerdì, 14 settembre 2018, 12:54

In occasione del 50° anniversario di Fondazione dell’Associazione Lucchesi nel Mondo e delle iniziative ad esso collegate che si sono svolte in questi giorni e che troveranno oggi , 15 settembre, il loro culmine presso la chiesa di S. Francesco, è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Medaglia di Rappresentanza, un alto riconoscimento riservato a pochissime iniziative sul territorio italiano.

Questa notizia ha commosso ed emozionato la dirigenza dell’Associazione ed i tanti lucchesi che da tutto il mondo si sono ritrovati a Lucca per le celebrazioni di S. Croce, oltre quaranta delegazioni da tutti i continenti.

La medaglia verrà consegnata questa mattina da S.E. la dott.ssa Maria Laura Simonetti, Prefetto di Lucca, in occasione della cerimonia del 50° anniversario di Fondazione dei Lucchesi nel Mondo, alla presenza delle massime autorità lucchesi, del Dott. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, e di numerossissimi nostri conterranei che hanno voluto ritrovarsi a Lucca per festeggiare insieme questo importante traguardo.

Le celebrazioni del 50° hanno ricevuto anche la Medaglia di Rappresentanza del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

L’Associazione Lucchesi nel Mondo desidera ringraziare S. E. Maria Laura Simonetti, Prefetto di Lucca, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti del sodalizio, più volte testimoniata nel corso di questo importantissimo anno del cinquantenario, ed in particolare per aver voluto accogliere e salutare, il 13 settembre, le delegazioni dei Lucchesi nel Mondo nelle sale della prefettura.