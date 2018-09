Cronaca



Negato l'utilizzo di Piazza San Michele per il Palio delle Contrade San Paolino

sabato, 29 settembre 2018, 08:54

A pochi giorni dall’inizio del 2° Palio delle Contrade San Paolino, il comune di Lucca, su parere della Soprintendenza per le province di Lucca e Massa Carrara, ha negato l’autorizzazione all’utilizzo di Piazza San Michele come richiesto dall'associazione Contrade San Paolino in data 13 agosto per effettuare la manifestazione di cui sopra.



"Ci troviamo quindi costretti a spostare la gara di tiro dei balestrieri lucchesi - dichiara l'associazione - al nostro Campo Tiri della Repubblica di Lucca sito in Via Pattana a Pontetetto, con inizio previsto della gara per le ore 14.30. Terminata la gara, ci ritroveremo in Piazzale Verdi a Lucca per effettuare il corteo storico come previsto nel programma originale alle ore 16.30, per Via San Paolino, Piazza San Michele, Via Vittorio Veneto fino a Piazza Napoleone, con la contrada vincitrice che porterà il drappo dipinto da Paolo Lazzerini".



"Come associazione - conclude -, rispettiamo totalmente le decisioni delle istituzioni competenti che seguono le normative vigenti, ma ci auguriamo che questo episodio sarà l’occasione per un confronto con tali istituzioni per metterci nuovamente nelle condizioni di proseguire nelle nostre attività di promozione sociale, del territorio e della storia della nostra città".