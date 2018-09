Cronaca



Operazione antidroga, quattro stranieri arrestati

sabato, 22 settembre 2018, 14:26

E' stata condotta oggi un'operazione antidroga. I dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Gli arrestati, quattro stranieri, al momento sono trattenuti in caserma in cortile degli Svizzeri e saranno associati in carcere dopo le 15.



Notizia in aggiornamento