Cronaca



Paladini-Civitali, i genitori avanzano tre proposte

sabato, 8 settembre 2018, 16:52

di Barbara Ghiselli

"Vogliamo chiare informazioni dalla scuola", "Manca poco più di una settimana al 17 settembre (primo giorno dell'anno scolastico per la regione Toscana) e non abbiamo ricevuto comunicazioni né le abbiamo trovate sul sito della scuola".

Questi sono solo alcuni degli sfoghi da parte dei genitori degli alunni delle scuole Paladini – Civitali che, consapevoli dei pochi giorni che mancano al suono della prima campanella, hanno deciso di riunirsi questa mattina in un'assemblea informale nella sala Tobino di Palazzo Ducale e, con atteggiamento propositivo, avanzare proposte e discutere insieme sul da farsi per il bene dei loro figli. Presente all'incontro Andrea Bonturi,ex presidente del consiglio d'istituto dell'Isi Machiavelli,

che, ha raccolto i nominativi dei presenti in vista di creare un'associazione di genitori di alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lucca, che tuteli al meglio e in maniera collettiva i diritti degli studenti e che miri al contempo a rivitalizzare il dialogo all'interno della scuola. Ad affiancare Bonturi in questa idea, c'era anche Giampiero Rossi, un rappresentante dei genitori del liceo scientifico tecnologico del polo "Iti – Fermi", da sempre fermamente convinto dell'importanza che può rappresentare la costituzione di un'associazione di genitori che si impegnino per la comunità scolastica e per il sociale.

"Mi hanno assicurato che tutte le aule della scuola Civitali, – ha aggiunto Bonturi – sin dal 17 settembre saranno pronte (considerando le aule presenti al Carrara, quelle ricavate nella palazzina 7 e alcuni prefabbricati) e quindi gli alunni di quell'istituto, dovrebbero iniziare l'attività didattica senza particolari problemi".

Durante l'incontro, un'ulteriore proposta avanzata e approvata dalla maggioranza dei presenti è stata, oltre alla decisione di costituire l'associazione di genitori, anche quella di fare dei turni per gli alunni del Paladini, che, molto probabilmente, nei primi giorni di scuola si troveranno a gestire una situazione di disagio, causata dalla mancanza di aule. I turni, pensati per gli alunni della scuola Paladini, dovrebbero essere due, fatti entrambi di mattina sin dal 17 settembre ( con orario 8 – 11 il primo e 11 – 14 il secondo) in modo da non far perdere neanche un giorno di scuola agli alunni e dando la priorità nel primo turno ai ragazzi delle classi prime e seconde. "Questa soluzione deve essere limitata all'emergenza però – hanno sottolineato alcuni dei genitori presenti – e non deve superare quindi la data del 30 settembre, quando ci auguriamo che siano pronti tutti i prefabbricati e ogni classe abbia quindi il luogo per procedere in tutta tranquillità con le attività didattiche".

Altra proposta avanzata è stata quella di utilizzare i primi giorni di scuola per procedere con l'alternanza scuola – lavoro per le classi dell'ultimo triennio.

Bonturi, al termine dell'incontro, ha poi approfittato per sottolineare ai presenti l'impegno dell'architetto Francesca Lazzari, dirigente della provincia responsabile del settore edilizia scolastica che, fin da subito, si è mostrata disponibile a fornire chiarimenti sul trasloco Paladini – Civitali.