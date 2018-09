Cronaca



Paladini-Civitali, inizio tra le polemiche

lunedì, 17 settembre 2018, 12:10

di annalisa ercolini

E’ iniziata la scuola anche all’ Itc Carrara, pare, senza troppi intoppi, seppur con qualche polemica. I punti caldi messi in luce da Dario Baldassarri, presidente del coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, sono tre: la certificazione di agibilità dell’edificio scolastico, la certificazione antincendio e quella di rischio sisma.

La Gazzetta di Lucca è entrata dentro la scuola per parlare con il vice preside Tiziano Fulceri: “Inizio laborioso e intenso per mettere a posto tutto ed essere in grado di ospitare tutte le classi. Fra operai e personale vario abbiamo lavorato anche la domenica. Le classi sono tutte sistemate, c’è da organizzare solo la segreteria. I ragazzi del Civitali verranno ospitati negli spazi del Carrara senza mai toccarsi. La provincia ha inviato proprio ieri una lettera spiegando tutto il percorso che devono fare gli alunni.”

Il vice preside, oltre a presentare il circuito che dovranno intraprendere i ragazzi, ci tiene a mostrare le aule e i lavori svolti: luci automatiche, riscaldamento a soffitto, la classe per l’indirizzo produzioni tessili e sartoriali pronta, quella di disegno e poi quella dei servizi socio sanitari. In ogni aula sulla lavagna campeggia una scritta di augurio per l’anno scolastico appena iniziato.

“Ci siamo impegnati tanto e mi sembra che le cose siano normalizzate – puntualizza Fulceri – il fatto che vi siano dei moduli prefabbricati nel cortile dell’Itc, ha destato un po' di rumore ma vorrei tranquillizzare che è tutto a posto.”

Il giro continua. Prima ora di lezione, per alcuni alunni, matematica. In classe il professor Ricci gentilmente autorizza il giornale a fotografare i suoi scolari.

Ore 8.45, fuori dall’istituto Itc Carrara sono pronti ad entrare i ragazzi del Civitali. Lo stress è palpabile, alcuni genitori, non vogliono sollevare polemiche altri invece sono piuttosto angosciati, tutti hanno richiesto l’anonimato. “Preoccupazioni e pensieri tanti, speriamo ci siano tutte le condizioni possibili – riferisce una mamma – vediamo come sono questi container. Speriamo non ci piova dentro!”

Un’altra mamma ribatte: “Ci auguriamo che l’anno scolastico si evolva in maniera tranquilla. Inquietudine per ricevimento e segreteria. Speriamo funzioni tutto un po' meglio.”

Mentre un papà, che sostiene di lavorare nell’amministrazione provinciale appare piuttosto tranquillo: “Sono calmo perché hanno lavorato molto.”

Un altro papà ha le idee chiare: “La scuola è un gran casino. Perché non le spostano a Campo di Marte?” La moglie agguerrita rafforza: “Non capisco perché debbano dividere le due scuole. Non mi piace questa disparità. E poi nei container e doppio turno. Ci dovevano pensare prima.”

Quest’ultimo genitore ne ha per tutti: “Sindaco, provincia non va bene così, noi lo abbiamo saputo quando è terminata la scuola pur essendoci questo problema da molti anni. Nel tempo potevano risolvere la situazione.”

Interviene ancora una mamma: “Che in tre mesi non siano riusciti a trovare una sistemazione migliore non è credibile. Il comune e la provincia ha molte strutture, com’è possibile che non ve ne sia una adatta?”

Il consigliere comunale di SìAmoLucca, il dottor Alessandro Di Vito è di parere contrario: “A Menesini non piace la mia parola tuttavia abbiamo costruito dei terremotati della scuola. Questa situazione è rimediata e all’ultimo momento non ha rispettato i tempi come invece aveva programmato la provincia. Il presidente Menesini è stato invitato il 24 luglio a una riunione ma non si è presentato e chiaramente si vede che non ha fatto in tempo a fare le cose. Si poteva studiare una soluzione migliore, pianificando qualcosa di più dettagliato in virtù del fatto che sono oltre 20 anni che c’è questo problema e in questo lasso di tempo la provincia non ha pensato a un progetto.”

Il presidente Menesini ha dichiarato che per finanziare i lavori sono stati utilizzati cifre importanti, grazie all’aiuto della Regione e di alcuni soggetti privati. Ebbene, chi sono questi soggetti privati? “Abbiamo sollecitato – sostiene Di Vito – già a giugno l’inserimento su internet di tutti i dati, a tutt’oggi la Provincia non ha messo nessuno di questi dati se non i costi: un milione e trecento mila euro.”

Conoscendo il pregresso delle problematiche perché non finanziare i lavori prima? “Potevano essere sborsati. Comunque, come vorranno pianificare il Paladini e Civitali che è una struttura vecchia? Sarebbe meglio fare due o tre poli scolastici con tutte le norme, con i criteri nuovi.”

In tutta Lucca non ci sono aree sufficientemente grandi per ospitare i ragazzi senza suddividerli? “I tecnici dicono di no. Secondo me, se ci mettevamo a un tavolo, con l’intenzione buona, potevamo trovarla.”

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.