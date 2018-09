Cronaca



Paladini, in arrivo variante urbanistica per i prefabbricati in via Gianni

lunedì, 17 settembre 2018, 20:25

di eliseo biancalana

"La novità è che un accordo di programma fa variante" ha detto l'assessore Serena Mammini durante l'odierna seduta della commissione urbanistica. Non era mai successo prima a Lucca, ma è un'altra conseguenza della situazione di emergenza che è stata creata dalla chiusura del complesso San Nicolao. Si tratta infatti di un atto necessario per consentire di installare nel parcheggio di via Carlo Gianni, davanti al Campo di Marte, i prefabbricati che ospiteranno gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini.

Andrà in consiglio comunale domani sera la ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo di programma siglato il 6 settembre dalla regione Toscana, dall'Ausl, dalla provincia e dal comune di Lucca. Dopo il via libera dell'aula di Palazzo Santini, l'accordo sarà approvato con successivo decreto del presidente della regione, passaggio questo reso necessario dal fatto che lo stesso comporta una variante provvisoria al regolamento urbanistico del capoluogo. L'area infatti di via Gianni è attualmente destinata a pubblico parcheggio, mentre l'accordo prevede che dovrà ospitare i moduli prefabbricati per gli studenti del Paladini. La proposta di delibera prevede inoltre che dopo il decreto l'ufficio urbanistica provveda alle conseguenti modifiche del regolamento urbanistico. Si tratterà comunque di una soluzione provvisoria. Gli effetti della variante decadranno infatti entro 90 giorni dal trasferimento delle classi dall'area del parcheggio, che avverrà quando sarà terminato il consolidamento del complesso San Nicolao (che dovrebbe avvenire dopo 24 mesi dall'inizio dei lavori, recita l'accordo).

"Per me è solamente un passaggio burocratico formale" ha detto l'assessore Mammini. Più in generale è emerso in commissione un certo malumore per il fatto di dover ratificare con urgenza decisioni già prese altrove, come osservato dal consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca). "È quasi una presa d'atto" ha ammesso l'assessore. Simona Testaferrata (Forza Italia) ha lamentato il poco tempo a disposizione della commissione per valutare i documenti, considerazione che ha trovato concorde Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). A un certo momento è stata presa in considerazione l'ipotesi di rinviare la votazione, ma la presidente Francesca Pierotti (PD) ha richiamato l'urgenza della situazione, e anche i consiglieri Torrini e Fabio Barsanti (CasaPound) si sono espressi per chiudere comunque l'iter velocemente per non creare eventuali ostacoli alla ripresa dell'anno scolastico. Alla fine la proposta è passata con il sì di Bianucci e dei dem Pierotti, Renato Bonturi ed Enzo Giuntoli. Astenuti Barsanti e Torrini, mentre Testaferrata non ha partecipato al voto.