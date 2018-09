Cronaca



Partono i lavori per percorso riqualificato fra Porta Santa Maria e la rotatoria di viale Matteo Civitali

venerdì, 28 settembre 2018, 15:47

Proseguono i lavori per la riqualificazione e costruzione di marciapiedi e piste ciclopedonali intorno all'anello delle Mura. Partiranno nella prima settimana di ottobre i lavori per la costruzione di una pista in asfalto natura sul lato esterno degli spalti fra Porta Santa Maria e la rotatoria di viale Matteo Civitali. Il progetto fa parte delle opere di valorizzazione e restauro delle Mura urbane attuate negli ultimi anni con una serie di interventi di restauro conservativo e di dotazioni rivolte ad ampliare la fruizione pubblica, anche con la realizzazione ex novo o la riqualificazione dei percorsi che circondano il monumento.

Il nuovo tracciato che parte dalla porta nord della città, lungo i viali Batoni e Marti, sostituirà l'attuale percorso sterrato ed avrà una larghezza massima di 2,5 metri per uno sviluppo lineare di circa 280 metri. Più in dettaglio i lavori prevedono l'esecuzione del percorso in asfalto natura, la realizzazione di varie opere accessorie e di finitura come la realizzazione di scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali, la posa in opera di arredi e segnaletica urbana, e l'inserimento di nuove alberature. L'importo complessivo dei lavori è di 78.294 euro e sarà finanziato con fondi della Regione Toscana.