Cronaca



Paura in città: giovane dà in escandescenza e semina il panico tra le persone

giovedì, 27 settembre 2018, 20:57

Scena di ordinaria follia nel tardo pomeriggio di oggi dove nel centro storico di Lucca, un giovane di circa vent'anni, già noto alle forze dell'ordine, in forte stato di agitazione, ha dato in escandescenza in mezzo alla gente, pare aggredendo anche alcuni passanti. Tutto questo si è svolto per le le vie della città, dove l'uomo, girovagando tra le persone e attirando l'attenzione, è entrato poi in un locale di piazza Santa Maria chiedendo da bere. Da lì pare sia nata un'altra accesa discussione con i titolari del bar, finita poi in un altro parapiglia. Nel frattempo è giunta una pattuglia dei carabinieri dal comando di Cortile degli Svizzeri e una pattuglia della polizia municipale che si trovava in zona. Gli uomini delle forze dell' ordine hanno faticato non poco per immobilizzare il giovane ed ammanettarlo, tanto che uno dei militari pare abbia riportato alcune ferite. Una volta condotto presso il comando in stato di fermo, l'uomo è stato identificato, ma ha continuato ad opporre resistenza, fino al punto che sono intervenuti i sanitari del 118 per calmarlo e quindi per far concludere ai militari le pratiche di fermo.