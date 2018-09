Cronaca



Piazza San Francesco si riempie di solidarietà

domenica, 9 settembre 2018, 11:30

di annalisa ercolini

Nel centro storico di Lucca c’è una piazza chiamata San Francesco, come il santo, simbolo di pace. In questo luogo ieri sera si è svolta una cena con musica, organizzata da 23 associazioni, insieme alla CGIL Lucca e con il patrocinio dei comuni di Lucca, di Capannori e della Provincia.

Nei giorni precedenti alla manifestazione molte polemiche riguardo a Lucca Città Aperta, nome dell’iniziativa, ma addirittura interrogativo: Lucca è Città Aperta?

Ebbene stasera, Lucca ha dimostrato una grande solidarietà. Alle 20.15 c’erano ancora persone affollate all’entrata per ricevere un bollino rosso, indispensabile per coloro che dovevano portarti la cena ai tavoli. Oltre 450 persone sedute a mangiare assieme ai migranti.

Ormai è chiaro, nessuna trasformazione può accadere se non parte dal cuore. Solo un cuore che si allarga ad accogliere i bisogni e il benessere di ogni essere vivente può migliorare il luogo in cui vivi. E questo lo sa bene MariaRosaria Costabile, segretario della provincia CGIL Lucca, che questa sera era in prima linea assieme a Daniele Bianucci, referente per i diritti del sindaco di Lucca, sotto un gazebo a spuntare le prenotazione e a consegnare l’etichetta.

“La serata ha avuto un grande successo – risponde visibilmente emozionata il segretario. – Come avevamo previsto nonostante qualcuno non ci sperava. La CGIL insieme alle altre associazioni ha raggiunto l’obiettivo che è quello di sensibilizzare il cuore delle persone. Lucca non solo ha aperto le porte, ma anche il cuore di tutti i cittadini lucchesi. Stasera siamo oltre 450 aderenti e abbiamo dovuto dir no ad altrettanti. Poteva essere un evento da un migliaio di persone.”

MariaRosaria Costabile si sbilancia con una comunicazione in anteprima: “Ci sarà un bis di questa serata. Stiamo già riflettendo per il prossimo anno se non è possibile farlo prima. Ci siamo resi conto che insieme si può fare. I ragazzi, coordinati da tutte le associazioni stanno lavorando da giovedì. Hanno fatto un lavoro egregio, hanno cucinato e preparato tutto.”

Ribatte Bianucci: “Qualcuno ha detto che questa iniziativa era contro, assolutamente no. E’ a favore dei diritti della solidarietà e dell’accoglienza. In un momento storico in cui è sempre più facile costruire muri invece che abbatterli noi diamo un piccolo contributo. Quando dico Noi, parlo di ventitrè associazioni. Presto, faremo un’iniziativa per la lotta contro il caporalato. E’ un gruppo di lavoro che è nato adesso e faremo tante altre cose.”

Ci avviciniamo ai ragazzi per qualche foto, non hanno molta voglia di parlare, un po' perché non conoscono bene la nostra lingua, un po' perché sono impegnati a prestare servizio ai tavoli.

I volti di alcuni di loro sono tesi, come quando scendi dall’aereo dopo una breve ma interminabile turbolenza. Sei smarrito, preoccupato, anche sconvolto. Si legge questo nei loro occhi pure in quelli di un ragazzo dal nome difficile: Osabuohien. Ha 28 anni, viene dalla Libia ed è solo. Gli chiedo di raccontare qualcosa alla Gazzetta ma lui riferisce: “Non voglio parlare di dolore. Vengo dalla Libia e per arrivare qui l’unica strada è il mare. Il resto è tutto chiuso e ancora più pericoloso.” Provo a chiedere della sua famiglia ma non risponde. Non è scortese è solo molto triste.

Davanti a lui Federico che ha lavorato in un centro per rifugiati: “Ho lavorato lì per un mese e ho creato legami di amicizia.” Soddisfatto mi riferisce che Osabuohien sta svolgendo il sevizio civile e poi pacatamente continua: “Non c’è un Noi e un Loro.”