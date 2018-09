Cronaca



Piero Pacini, una torta per amico

giovedì, 6 settembre 2018, 15:21

“Mi ha fatto veramente piacere rivedere tutta la famiglia australiana, poterli salutare e aver ricevuto da loro una sorpresa inaspettata ma al tempo stesso molto gradita”. Queste le parole di Piero Pacini, titolare de “I gelati di Piero” in via Roma, quando ha raccontato a “La Gazzetta di Lucca di aver ricevuto nella sua gelateria, domenica scorsa, verso le 20, la visita dei turisti australiani che lui aiutò e salvò da un tentativo di scippo circa un mese fa e che, ora, lo hanno omaggiato con una fantastica torta per ringraziarlo del suo gesto così altruista e coraggioso.

Ricordiamo infatti che lo scorso 6 agosto verso le 22, mentre Piero Pacini si trovava in chiasso Barletti vide un nordafricano che strappava la collanina d'oro che aveva al collo la signora anziana del gruppo e allora intervenne: intimò al malvivente di restituire il gioiello e vedendo poi passare un commissario di polizia in libero servizio nella via adiacente, lo chiamò permettendo così che il ladro fosse arrestato e la refurtiva restituita.

A distanza di settimane, prima di partire per l'Australia, la famiglia, riconoscente per il gesto di Pacini, è andata quindi a trovarlo portandogli la torta.

“Mi hanno detto che sono rimasti affascinati dall'Italia – ha fatto presente Pacini – e soprattutto da Lucca, dai suoi monumenti e dalla bellezza di questa città e mi hanno assicurato che torneranno e, questo per me, è sicuramente il più bel regalo”.

Barbara Ghiselli