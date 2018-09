Cronaca



Piscina comunale all'Asd Circolo Nuoto, in attesa dei fondi Coni per il Palasport

giovedì, 6 settembre 2018, 14:32

di eliseo biancalana

L'Asd Circolo Nuoto di Lucca ha ottenuto in affidamento provvisorio la gestione della piscina comunale. Nel frattempo Palazzo Orsetti attende che il Coni deliberi il contributo straordinario richiesto dal comune per il progetto di messa a norma del Palazzetto dello sport. Lo si apprende da una determina dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio.



Il 9 agosto scorso il comune ha infatti chiesto al Coni un contributo straordinario per la messa a norma del Palazzetto dello sport, per l'adeguamento sismico e statico della struttura. I fondi richiesti serviranno anche ad adeguare gli spogliatoi della piscina. Al momento però il Comitato olimpico di Roma non ha ancora deliberato il contributo. In attesa della riqualificazione strutturale e del successivo procedimento ad evidenza pubblica, il comune ha ritenuto quindi opportuno affidare per il prossimo anno la piscina all'Asd Circolo Nuoto, che già gestisce la struttura dal 2007.