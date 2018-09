Polizia stradale della Toscana: nel week-end ritirate 29 patenti

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 settembre 2018, 09:08

Blitz nelle prime ore di sabato da parte dei carabinieri che hanno arrestato quattro marocchini, rispettivamente di 43, 36, 30 e 28 anni, tutti domiciliati in una abitazione presa in affitto nel comune di Capannori, denunciato una donna marocchina di 39 anni e segnalato 10 assuntori nel corso di un’operazione...

domenica, 23 settembre 2018, 22:42

Si è svolta oggi in una piazza San Michele gremita di folla la gara di tiro con l'arco storico organizzata dalla Compagnia Balestrieri e denominata Trofeo della S.Croce

domenica, 23 settembre 2018, 15:50

Forse un colpo di sonno o una distrazione, hanno causato lo sbandamento di un'auto che lungo la circonvallazione, di fianco alla farmacia comunale, questa notte verso le due, ha violentemente urtato un palo della luce abbattendolo completamente

domenica, 23 settembre 2018, 11:13

E' accaduto nella sera di venerdì: un'auto con ben evidenti i contrassegni del Comune di Lucca, aveva parcheggiato in via S. Chiara in un posto riservato ai residenti

sabato, 22 settembre 2018, 17:56

Hanno suscitato un po' di disappunto tra alcuni presenti delle affermazioni fatte ieri in piazza San Giusto dal professor Luciano Luciani, molto noto in città per la sua attività di docente e di scrittore

sabato, 22 settembre 2018, 14:26

E' stata condotta oggi un'operazione antidroga. I dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Gli arrestati, quattro stranieri, al momento sono trattenuti in caserma in cortile degli Svizzeri e saranno associati in carcere dopo le 15