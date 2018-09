Cronaca



Ponte di Balbano, entro fine anno la ristrutturazione

venerdì, 7 settembre 2018, 08:45

Sarà ristrutturato entro fine anno il ponte di Balbano. Lo ha annunciato in consiglio comunale il sindaco Alessandro Tambellini, rispondendo a una segnalazione del consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca).



Il consigliere di minoranza aveva ricordato l'importanza della struttura per il paese dell'Oltreserchio, in quanto serve la scuola, la parrocchia e il locale circolo. In risposta, il sindaco ha riferito che entro fine anno il comune procederà alla ristrutturazione del ponte. Per l'intervento saranno necessari 100mila euro.



L'amministrazione pensa di intervenire anche a Chiatri, dove chiesa e cimitero sarebbero in una situazione di pericolosità elevata.



Eli.Bi.