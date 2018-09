Cronaca



Provincia, 108mila euro per le scuole con il contributo della Fondazione CRL

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:28

di eliseo biancalana

Pubblicata sull'albo pretorio della provincia di Lucca la determinazione dirigenziale con impegno di spesa relativa a vari interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del valore economico di 108mila e 300 euro. La spesa è resa possibile grazie al contributo di 90mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che in origine sarebbe dovuto però andare interamente al restauro del liceo artistico Passaglia di Lucca.

Nel dettaglio, per la verifica e il consolidamento del soffitto e il ripristino della controsoffittatura nel corridoio del liceo Passaglia è stimata una spesa di 10mila euro. Nella stessa scuola è previsto un intervento di sostituzione della centralina di comando della caldaia, nella sede di via della Caserma, per un importo complessivo di 1.600 euro. Per la messa in sicurezza dei soffitti del liceo classico Carducci di Viareggio, Palazzo Ducale stima una spesa di 13mila e 500 euro. Saranno invece 7mila euro le risorse destinate alla sostituzione di una porzione di tubazione di distribuzione termica all'ISI Marconi di Seravezza. All'ITI Galilei di Viareggio saranno sostituite la caldaia e le batterie termoventilanti dei laboratori, per un importo complessivo di 17mila e 400 euro. Per delle sistemazioni interne nella sede centrale del Marconi a Viareggio sono invece stimati 20mila euro di spesa. Per il rifacimento dei bagni e i lavori di adeguamento per lo spostamento delle aule del Pertini di Lucca all'ex Bonagiunta sono stimati complessivamente 15mila euro di spesa. È invece di 3mila e 700 euro l'impegno previsto per la manutenzione straordinaria delle caldaie murali del liceo classico Machiavelli di Lucca. Sempre nel capoluogo, per la manutenzione straordinaria della caldaia al liceo Vallisneri si stimano 1.800 euro. L'intervento di sostituzione di porzione della tubazione di riscaldamento dell'ISI di Barga avrà un importo complessivo di 18mila 300 euro.

Per la realizzazione di questi interventi è decisivo il contributo di 90mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si tratta di risorse in origine destinate al cofinanziamento del restauro dell'istituto Passaglia in via Fillungo (a fronte di un quadro economico complessivo di 940mila euro). La provincia ha però chiesto di poterle utilizzare diversamente, data l'esigenza di intervenire urgentemente sugli edifici scolastici per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. La richiesta è stata accolta dal consigli d'amministrazione della Fondazione. L'ente di San Micheletto ha pure accolto la richiesta di Palazzo Ducale di destinare 18mila e 300 euro dei 47mila del contributo per l'acquisto di arredi per i laboratori e i tendaggi dell'ISI di Barga, alla sostituzione di porzione della tubazione di riscaldamento della medesima scuola.