Cronaca



Ragazzo aggredito e picchiato in via dei Borghi

lunedì, 17 settembre 2018, 20:24

di andrea salerno

Sabato notte in centro storico un ragazzo di 25 anni è stato assalito da ignoti che gli hanno causato la frattura della mandibola. L'episodio, avvenuto in via dei Borghi, è ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima stava camminando per via dei Borghi a notte inoltrata. Durante il tragitto, senza alcun preavviso e senza apparenti motivi, ha subito violente percosse, prima di riuscire a fuggire. Una volta allontanatosi dal luogo dell'aggressione, il giovane si è recato all'ospedale San Luca, dove gli è stata diagnosticata la frattura della mandibola.

Non è escluso che possa trattarsi di una aggressione a sfondo politico, dato che il ragazzo ferito pare gravitare vicino agli ambienti della sinistra lucchese. Comunque sia, la faccenda per il momento appare alquanto fumosa e prima di giungere a conclusioni affrettate si dovranno necessariamente attendere gli sviluppi dell'indagine.