Regione Toscana: Bertocchini eletto nella "Commissione tutela animali"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 22 settembre 2018, 12:25

Alla presenza delle massime autorità civili e lionistiche, nelle splendide sale della Villa Rossi di Vicopelago, la presidente Maria Gloria Montinari ha ufficialmente inaugurato la nuova annata della storica associazione

sabato, 22 settembre 2018, 02:02

Il gruppo Salviamo il Campo di Marte ha diffuso un documento fortemente critico nei confronti delle recenti decisioni inerenti l'ex presidio sanitario del Campo di Marte da parte dell'amministrazione comunale

sabato, 22 settembre 2018, 01:54

Domenica la Compagnia Balestrieri Lucca torna ad impegnare piazza San Michele per uno suo nuovo affascinante evento: il 5° Trofeo della Santa Croce - Gara di tiro con l'arco storico fra gli arcieri dei Terzieri cittadini

venerdì, 21 settembre 2018, 22:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo comunicato col quale i Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi esprimono ancora una volta il loro pensiero in merito a quanto si va "muovendo" e decidendo in tema di Sanità di Lucca e della Piana

venerdì, 21 settembre 2018, 22:21

"Il popolo democratico, il popolo antifascista, è preoccupato" ha detto a un certo punto Luciano Luciani, riassumendo così in una frase lo spirito che ha animato il presidio contro la violenza che si è svolto in centro storico.

venerdì, 21 settembre 2018, 13:14

Servizi di vigilanza ulteriormente rafforzati saranno eseguiti dai carabinieri anche nella giornata odierna in occasione della fiera di San Matteo, che, come nel venerdì precedente interesserà il comune di Lucca e in particolare le zone di via Borgo Giannotti e piazzale don Baroni