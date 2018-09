Cronaca



Paolo Del Debbio: "Riapre Tenucci, è il ritorno del gusto"

sabato, 29 settembre 2018, 00:02

di aldo grandi

Quando la storica imbarcazione di Umberto Tenucci, in mare e nel Fillungo da oltre 150 anni, fu assalita, colpita e affondata, non furono pochi quelli che, sui social, a voce o con latri mezzi di diffusione del pensiero, manifestarono la propria soddisfazione, nemmeno avessero avuto da guadagnarci qualcosa. In questa città, Lucca, dove lo sport principale è godere delle disgrazie altrui, non mancarono gli attestati di simpatia e vicinanza all'indirizzo dell'ex presidente di Confcommercio, ma quasi nessuno dichiarato pubblicamente, bensì sottotraccia come si è soliti fare e si fa in provincia.

Paolo Del Debbio, lucchese doc che di Lucca ha cercato di conservare e diffondere il buono piuttosto che il cattivo o il malevolo, è stato tra coloro che hanno voluto esporsi in prima persona al punto che, con Umberto Tenucci e l'amico Sally Monetti, ha scelto di aprire una nuova attività proprio laddove era stata chiusa l'altra.

Del Debbio, se partire è un po' anche morire, tornare è come rivivere?

Facciamo quest'avventura insieme a questi due amici, Sally Monetti e Umberto Tenucci. E' un'avventura fino ad un certo punto perché Tenucci comunque è una garanzia, un uomo conosciuto e un negozio conosciuto, Monetti è un marchio importante. Si spera che vada tutto bene, ma non partiamo al buio, bensì con due modelli importanti.

Perché ha scelto di rimettersi in gioco a Lucca avviando un'attività commerciale?

Primo perché mi faceva piacere aprire una società con Sally Monetti perché era tempo che dicevamo di fare qualcosa insieme. E' capitata l'occasione di un altro amico, Umberto Tenucci e quindi mi sembrava brutto che quel negozio dove mi sono servito tanti anni fosse chiuso. Ho pensato allora mettiamo insieme le cose e vediamo di ripartire. Una bella cosa per noi, ma una cosa bella anche per Lucca.

Quando ci furono il sequestro e la chiusura delle attività di Umberto Tenucci, non furono pochi quelli che manifestarono un certo compiacimento, ovviamente in forma anonima sui social e altrove.

Chi gode delle sfortune altrui c'è sempre, è sempre avvenuto nella storia ed è normale che ci sia stato anche a Lucca. A me sembrano cose oltreché brutte, inutili, cretine. Io a dire la verità non ho mai avuto dubbi sul fatto che mi sembrava sperequato quello che stava succedendo e lo dissi anche, poi, le cose hanno dato ragione a Tenucci.

Cosa pensi di Lucca?

Io, stretto il fuoco sull'attività che stiamo per aprire, penso che ci siano le risorse perché vada bene, perché poi c'è molta gente che ama vestirsi in modo elegante, che ha gusto, Lucca è una città di gusto. Io penso che ci siano le basi per fare una cosa buona.

Quando aprirete?

L'inaugurazione sarà a novembre, ma apriremo prima, intorno a metà ottobre.

Aver scelto di aprire questa attività commerciale potrebbe voler dire un ritorno a Lucca?

In realtà da Lucca non mi sono mai allontanato. Io sto a Milano perché qui ho tutto.

Umberto Sereni ti vedrebbe volentieri a capo di una cordata che pensasse a salvaguardare e rilanciare il Caffè Di Simo.

Sarebbe una bellissima cosa, ma adesso io mi concentro su questa che non è la mia attività centrale, poi, se si può dare una mano perché riapra volentieri.

E' vero che le hanno tolto la trasmissione per motivi di carattere politico?

Così dicono. In realtà l'azienda mi ha proposto un'altra trasmissione dove ci sarà la politica quindi questo contraddice quell'ipotesi. Me ne ha invece proposta un'altra da gennaio, vediamo cosa viene fuori.

Nella sua trasmissione ha affrontato spesso la tematica dell'immigrazione. Alla luce di quello che sta accadendo negli ultimi mesi, ritiene che ci sia stato un passo avanti o indietro?

Passo indietro francamente no perché gli sbarchi sono diminuiti, quindi il passo avanti è oggettivo. Ci sono i dati che parlano, 20 mila a confronto di 100 mila. Il problema vero che rimane è quello dei rimpatri. O questo Governo riesce ad attuare gli accordi e a trovare i soldi per fare i rimpatri oppure risulterà tutto abbastanza inutile perché e tu individui con maggiore velocità e anche con maggiore determinazione coloro che non hanno diritto a restare qui e poi non hai i mezzi per rimpatriarli è come non averlo fatto.