Cronaca



Riprendono le attività della Mirco Ungaretti Onlus: al via il nuovo anno scolastico con il "Progetto Pilota"

domenica, 16 settembre 2018, 10:40

di gabriele muratori

Inaugurato l'anno scolastico 2018/2019 per l'associazione Mirco Ungaretti Onlus di Guamo, che nella mattinata di ieri ha ripreso la propria attività formativa e di insegnamento della rianimazione cardiopolmonare verso la popolazione scolastica, stavolta a 50 insegnanti del comprensorio lucchese che presso la scuola superiore "Iti Fermi" di Lucca, hanno conseguito il brevetto di soccorritori Blsd. Continua quindi il progetto intrapreso recentemente dalla Mirco Ungaretti Onlus in collaborazione con il provveditorato agli studi di Lucca e Massa Carrara e dietro il benestare proprio del Ministero della Pubblica Istruzione per formare i docenti delle scuole medie e superiori ad insegnare ai propri studenti le semplici manovre di Blsd, (basic life support defibrillation) inserendo così la materia importante del primo soccorso tra le normali argomentazioni del programma di studi.



"Si tratta di un progetto molto importante a cui noi stiamo lavorando da tempo" – commenta il presidente Stefano Ungaretti. "Da anni andiamo nelle scuole ad insegnare agli alunni il Blsd, e sarebbe un bel risultato far si che l'insegnamento continuasse attraverso i docenti stessi, come peraltro già avviene in altri paesi del mondo. E si tratta di un progetto "pilota" che sta partendo proprio da Lucca, ed a cui addirittura, il Ministero della Pubblica Istruzione pare vi abbia messo gli occhi sopra proprio per concretizzare un'idea che non potrà far altro che migliorare le abitudini della nostra società, fornendo insegnamenti utili agli studenti delle scuole per salvare vite colpite da arresto cardiaco improvviso".