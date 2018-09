Cronaca



Rissa a San Vito, quattro in ospedale

mercoledì, 19 settembre 2018, 00:18

Un'accesa discussione è degenerata in una tremenda rissa questa sera poco prima delle 21 in Via delle Pierone a San Vito nella zona delle case popolari. Motivo della lite forse, questione condominiali o di vicinato, in cui si sono rese protagoniste diverse persone. Contattate subito le forze dell'ordine, sono intervenute due volanti della questura ed una gazzella dei carabinieri, oltre all'ambulanza della croce verde e della misericordia. Una volta riportata la calma, dopo diversi minuti e non senza poche difficoltà, quattro persone, due uomini e due donne, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Luca per le medicazioni del caso ed i relativi accertamenti sanitari, dove soprattutto ai due uomini sono state riscontrate le ferite più pesanti oltre ad un forte stati di agitazione.