Cronaca



Rombo di trattori in Pulia. Bella festa, ma poca pubblicità

domenica, 16 settembre 2018, 22:05

di gabriele muratori

"Fai la spesa in fattoria". Una piccola fetta dell'agricoltura nostrana, si è resa protagonista ieri pomeriggio di una parte del Settembre Lucchese presso il mercato ortofrutticolo in Pulia a San Concordio, dove alcune aziende agricole di Piana, Versilia e Garfagnana, hanno sfoggiato i loro prodotti e i loro mezzi agricoli da lavoro ai visitatori che hanno assistito ad una serie di dimostrazioni e potuto acquistare generi alimentari direttamente dal produttore.



Le aziende presenti con il proprio stand, capitanate dall'azienda agricola Favilla Guido, mente organizzatrice dell'evento, hanno così messo in moto di fronte ai visitatori di ogni età, gli storici "Landini", i mitici trattori agricoli che hanno scritto e consacrato la storia del mondo rurale lucchese, inscenando tra l'altro l'emozionante trebbia del fieno.

Immancabile quindi il giro degli storici mezzi lungo le vie della circonvallazione, al quale si è unito brevemente anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini giunto per un saluto, mettendosi poi alla guida di uno degli epici trattori. Tutto allietato poi dal coro "Amici della Terra" della Maremma, giunti alla manifestazione per intonare una lunga serie di cori folcloristici e tradizionali del mondo rurale. "Ho ideato questa manifestazione per aprire le porte all'agricoltura bio-dinamica" - riferisce Favilla Guido, uno dei principali organizzatori. "La mia idea è stata immediatamente accolta con entusiasmo da tutte le aziende colleghe, le quali hanno aderito senza alcun indugio". Realizzata con l'aiuto di Confagricolltura Lucca ed con il patrocinio del Comune, è stata un'iniziativa suggestiva, che ha fatto toccare con mano al consumatore parte del processo lavorativo che si vive in azienda agraria, e soprattutto che ha dimostrato direttamente come si lavorava una volta nelle campagne lucchesi. "Si tratta di una manifestazione da ripetersi e alla quale va dato più spazio, in quanto nell'agricoltura sono riportate molte delle nostre origini" - continua Favilla. "Un evento del genere andava organizzato in campagna, non in città. In ogni caso, il mercato ortofrutticolo ben si accomuna naturalmente alla manifestazione. Peccato sia una storica struttura abbandonata un po' alla vetustà. Da qui si sono sfamate intere generazioni di lucchesi, ed un complesso del genere meriterebbe di essere meglio valorizzato ed utilizzato". La recente ideazione di "Fai la spesa in fattoria" non ha permesso l'inserimento per tempo nel programma del Settembre Lucchese, quindi il flusso di gente non è stato dei migliori. "Vedremo comunque di ripetere la manifestazione in futuro, alla quale andrà data, anche dalle istituzioni, il giusto grado di visibilità e importanza".