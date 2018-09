Saluto di commiato al colonnello Fabrizio Casini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 7 settembre 2018, 14:31

Brutto infortunio presso l'azienda So.Car.Pi., in via delle cartiere, a Villa Basilica. Un uomo, di circa 45 anni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado in diverse parti del corpo: volto, addome e gambe. Notizia in aggiornamento

venerdì, 7 settembre 2018, 12:57

I lucchesi e la loro terra d'origine, un legame profondo che non si estingue nonostante le difficoltà e la distanza. Questo legame, da quest'anno, sarà valorizzato grazie all'associazione Lucchesi nel Mondo che, in occasione del 50° anniversario, premierà i lucchesi all'estero che si impegnano attivamente per far conoscere la lucchesia...

venerdì, 7 settembre 2018, 10:15

L'arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, trasmette il suo messaggio ai dirigenti, docenti, studenti, operatori della scuola e genitori in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2018-19

venerdì, 7 settembre 2018, 08:45

Sarà ristrutturato entro fine anno il ponte di Balbano. Lo ha annunciato in consiglio comunale il sindaco Alessandro Tambellini, rispondendo a una segnalazione del consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca)

giovedì, 6 settembre 2018, 22:20

Un muretto decisamente molto inclinato. Un lettore ha contattato La Gazzetta di Lucca per segnalare la presenza sulle Mura di un muretto in mattoni decisamente molto pendente, come si vede dalle foto che accompagnano questo articolo

giovedì, 6 settembre 2018, 15:35

Sono i giovani i protagonisti del progetto innovativo proposto dalla Società Medico Chirurgica Lucchese in collaborazione con alcune scuole superiori della provinciali che è stato presentato stamani nelle sale dell’Ufficio Scolastico Territoriale