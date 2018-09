Cronaca



Santa Croce, l'omaggio dell'Antica Zecca al Volto Santo

sabato, 15 settembre 2018, 12:27

Si è ripetuto anche quest'anno l'omaggio della Fondazione Antica Zecca di Lucca al Volto Santo. La consegna dei doni si è svolta ieri in cattedrale, finita la messa per la festività dell'Esaltazione della Santa Croce.



Il presidente della fondazione Alessandro Colombini ha prima consegnato una targa all'arcivescovo Italo Castellani, e poi ha fatto omaggio al Volto Santo di un manufatto in metallo prezioso, raffigurante il Duomo di San Martino.



Il Museo della zecca ha sede sopra le Mura, sulla casermetta San Donato. Fine della fondazione è quello di preservare e valorizzare il patrimonio storico della zecca di Lucca.



Eli.Bi.