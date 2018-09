Scuole Bilingue di Lucca: inizio del nuovo anno, inaugurata la Scuola Media Internazionale

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 settembre 2018, 20:25

Si tratta di un atto necessario per consentire di installare nel parcheggio di via Carlo Gianni, davanti al Campo di Marte, i prefabbricati che ospiteranno gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini

lunedì, 17 settembre 2018, 20:24

Sabato notte in centro storico un ragazzo di 25 anni è stato assalito da ignoti che gli hanno causato la frattura della mandibola. L'episodio, avvenuto in via dei Borghi, è ora al vaglio degli inquirenti

lunedì, 17 settembre 2018, 17:35

La stagione calcistica, per la tifoseria rossonera, è iniziata nel peggiore dei modi. Tre donne sono state assalite nella serata di ieri in zona S. Marco mentre stavano cercando di lasciare il parcheggio dopo aver assistito alla partita

lunedì, 17 settembre 2018, 16:44

Un ottimo gioco di squadra tra consiglieri comunali, amministrazione, ufficio tecnico e società Metro ha permesso, nel giro di una manciata di giorni, di evidenziare la presenza di una problematica strutturale all'ingresso del parcheggio coperto Mazzini, in viale Bacchettoni, nel Centro storico di Lucca; e al suo immediato ripristino di...

lunedì, 17 settembre 2018, 14:44

Da oggi sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, più probabili sulle zone centrali della regione e in Appennino. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo a tutto il territorio della toscana aggiungendo al rischio idrogeologico quello di temporali forti a...

lunedì, 17 settembre 2018, 14:26

«Desidero formulare a tutte le studentesse, gli studenti, i Dirigenti Scolastici, i docenti e tutto il personale scolastico un sincero augurio per l'inizio di questo anno scolastico" questo l'inizio del discorso augurale del consigliere provinciale con delega all'istruzione Luca Poletti