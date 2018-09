Cronaca



Scuole, firmato protocollo antibullismo con le forze dell'ordine. Il prefetto: "Noi ci siamo"

venerdì, 21 settembre 2018, 12:48

di eliseo biancalana

Scuole, forze dell'ordine e istituzioni della provincia di Lucca si sono oggi trovate al polo scientifico tecnologico "Enrico Fermi" per la sottoscrizione del protocollo "Educazione alla cittadinanza responsabile". Si tratta di una serie di misure volte al contrasto del bullismo, che prevedono il coinvolgimento dei dirigenti, dei docenti, degli studenti e dei genitori.

Il documento parte dalla definizione del termine "bullismo", inteso come "tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima". L'attacco nei confronti delle vittime può essere "diretto" (attraverso modalità fisiche e verbali) o "indiretto" (mediante esclusione o diffamazione). Quando le prevaricazioni si verificano online si parla di "cyberbullismo". Uno degli obiettivi del protocollo è di evitare che le scuole procedano "a macchia di leopardo" nel contrastare il fenomeno. Nelle scuole aderenti, ciascuna classe dedicherà almeno 12 ore all'educazione alla cittadinanza responsabile, con attività che potranno prevedere incontri con esperti e testimoni. Il protocollo prevede azioni per la formazione dei docenti e il coinvolgimento delle famiglie. Sono inoltre regolate le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari per i comportamenti devianti, che saranno ispirate al principio di riparazione del danno, con la possibilità di convertire le punizioni nell'esercizio di attività utili all'interno della scuola.

La dirigente dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi ha ammesso che il protocollo è nato a seguito dei noti episodi di bullismo avvenuti l'anno scorso all'ITC Carrara. "Dopo tutto quello che era accaduto la scuola lucchese non poteva tacere" ha detto, ma ha voluto precisare che sono molti anni che le istituzioni si occupano del problema. "Sulla stampa è sempre più facile vedere gli episodi negativi che quelli positivi" ha affermato. "Noi ci siamo per reprimere e ma ci siamo anche per formare maggiore consapevolezza" ha sostenuto il prefetto Maria Laura Simonetti, a proposito del ruolo delle forze dell'ordine all'interno del protocollo. Per la questura sono intervenuti il questore Vito Montaruli e il dirigente Fabio Scalise, che hanno presentato l'app della polizia YouPol, pensata per consentire alle vittime di segnalare i bulli in maniera anonima. Il comandante dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono ha ricordato che gli insegnanti sono pubblici ufficiali, e li ha invitati a segnalare prontamente gli episodi di devianza. "Non nascondiamo la testa sotto la sabbia" ha ammonito. Presente per l'Asl Margherita Brunetti, che ha ricordato i percorsi per la promozione della salute dei ragazzi attivati dall'azienda. In campo per la formazione dei giovani anche la polizia municipale, rappresentata per l'occasione dall'ispettore Francesca Fambrini, mentre per le istituzioni locali erano presenti l'assessore alle politiche formative del comune di Lucca Ilaria Vietina e il consigliere provinciale con delega all'istruzione Luca Poletti.