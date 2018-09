Cronaca



Si apre l’anno scolastico per i 7 mila 829 alunni degli istituti comprensivi del Comune di Lucca: sindaco e assessori in visita alle scuole di Ponte a Moriano

lunedì, 17 settembre 2018, 13:57

Si aprono oggi le porte delle scuole per 7 mila 829 alunni iscritti ai sette istituti comprensivi del territorio comunale. In particolare per 1648 bambini parte oggi “il viaggio” di formazione nelle scuole d’infanzia mentre sono 3654 gli iscritti alle scuole primarie. Infine primo giorno di anno scolastico 2018/2019 anche per 2527 ragazzi nelle scuole secondarie di primo grado.

Il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore all’Edilizia Scolastica Celestino Marchini e l’assessora alle Politiche formative Ilaria Vietina si sono recati in visita alla scuola primaria Nieri di Ponte a Moriano e successivamente alla “Buonarroti” sempre di Ponte a Moriano per salutare da qui, simbolicamente, tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze del Comune di Lucca che oggi iniziano il nuovo anno scolastico. Gli amministratori sono stati accompagnati dal dirigente scolastico Marco Orsi, dai tecnici degli uffici comunali e dalle ex dirigenti scolastiche Cara Reggiannini e Anna Rugani, i rappresentanti dell’Istituto storico di Ponte a Moriano Daniele Maffei e Francesco Cellai.

Sono stati mesi intensi anche per il settore dei servizi dedicati alle scuole. Riparte infatti fin dal primo giorno di scuola il trasporto scolastico con tariffe calcolate secondo il sistema detto “lineare”, ovvero strettamente collegate all’Isee del nucleo familiare di appartenenza.

Riparte anche dal primo giorno la ristorazione scolastica con tariffe che restano invariate dall’anno scolastico 2016/2017. Per questo particolare servizio l’inizio effettivo può però variare da plesso a plesso poiché è gestito autonomamente da ciascun istituto.

Anche le tariffe per la frequenza ai servizi per la prima infanzia sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e restano le stesse dall'anno scolastico. 2015/2016. Anche questo importo è commisurato alle diverse esigenze delle famiglie grazie al calcolo con l’indicatore ISEE.

Per quanto riguarda i servizi integrativi, grazie ad un finanziamento del ministero annuale, è stato possibile rendere gratuita la frequenza allo spazio gioco pomeridiano e al centro per bambini e famiglie, entrambi per il periodo settembre – dicembre 2018. Inoltre, il finanziamento ministeriale ha consentito la gratuità per Spazio gioco educativo pomeridiano e del Centro bambini e famiglie sin dal gennaio 2018.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, proprio alla scuola “Buonarroti” di Ponte a Moriano stanno per concludersi i lavori di impermeabilizzazione alle aule dedicate alla segreteria e alla presidenza, che saranno poi oggetto di tinteggiatura mentre, alla “Nieri”, sono in fase di conclusione i lavori alla controsoffittatura che hanno permesso di riqualificare la zona adibita ad “anfiteatro”.

La pausa estiva delle lezioni ha permesso di effettuare una serie di lavori negli edifici del territorio comunale. Il settore Edilizia Scolastica ha infatti all’attenzione alcuni interventi dislocati in vari istituti comprensivi.

Per l’istituto comprensivo Lucca 2 è in fase di esecuzione il primo lotto per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento alla primaria “Collodi” e, oltre a questo, è in corso l’intervento alla scuola dell’infanzia di Sorbano del Vescovo per il fenomeno dello sfondellamento dei controsoffitti.

Conclusi gli interventi che hanno interessato i plessi del comprensivo Lucca 3. Si tratta in particolare dei lavori per la messa in sicurezza del secondo piano dell’ala nord-est alla scuola secondaria di primo grado “C. Del Prete”. Infine, è terminato l’intervento per il rifacimento della pavimentazione alla scuola primaria “Giusti”.

Per Lucca 4, sono in corso i lavori di ampliamento e restauro alla scuola secondaria di primo grado “Massei” di Mutigliano. Si tratta di un intervento di vaste dimensioni iniziato durante le vacanze natalizie e per il quale il Comune ha stanziato 50 mila euro (importo complessivo 855 mila euro a cui hanno contribuito anche Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Regione Toscana).

Inoltre, per Lucca 6 è stato eseguito il rifacimento dei servizi igienici alla scuola “L.Radice”.