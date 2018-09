Cronaca



Si ustiona in cartiera, trasferito d'urgenza in ospedale

venerdì, 7 settembre 2018, 14:31

di antonio tortorella

Brutto infortunio presso l'azienda So.Car.Pi., in via delle cartiere, a Villa Basilica. Un uomo, di circa 45 anni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado in diverse parti del corpo: volto, addome e gambe.



Sul posto è intervenuta la Misericordia di Pescia. All'arrivo dei soccorsi è stato trovato sotto l'acqua corrente in stato cosciente. L'uomo è stato trattato sul posto, poi è stato fatto un rendez-vous con l'auto medica a Collodi.



In un primo momento si è pensato di trasportarlo al centro ustioni a Pisa, con l'elisoccorso Pegaso, ma, viste le sue condizioni, è stato trasferito al pronto soccorso di Pescia in codice rosso.



Notizia in aggiornamento