Smantellata centrale dello spaccio, quattro marocchini in arresto

lunedì, 24 settembre 2018, 09:08

Quattro persone, tutti cittadini marocchini, rispettivamente di 43, 36, 30 e 28 anni, tutti domiciliati in una abitazione presa in affitto nel comune di Capannori, sono stati tratti in arresto dai carabinieri di Lucca nel corso di un’operazione antidroga. Una donna della stessa nazionalità, di 39 anni, moglie di uno di loro, è stata denunciata in stato di libertà.



Il gruppo di connazionali aveva costituito, nell’immobile dove dimoravano, una vera centrale dello spaccio, particolarmente funzionale ai loro scopi, grazie alla sua ubicazione decentrata, circondata da una vasta area forestale e con la possibilità di verificare da lontano le persone in avvicinamento per capire se si trattava di reali clienti o altro. I carabinieri hanno tenuto d’occhio l'abitazione per diverso tempo, eseguendo una meticolosa attività di osservazione, che ha consentito anche di ricostruire un importante giro di clienti. Tra questi numerose persone, prevalentemente giovani italiani sono stati segnalati alla prefettura di Lucca come assuntori perché, di volta in volta, sorpresi in possesso di dosi di cocaina e hashish, acquistate poco prima. Tra questi, una donna italiana di 48 anni, era stata invece già tratta in arresto dopo aver acquistato un panetto di hashish da 100 grammi. Grazie agli elementi raccolti, i carabinieri hanno potuto richiedere e ottenere dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, un decreto di perquisizione domiciliare.

Nelle prime ore di sabato, approfittando dell’assenza di soggetti con funzioni di vedetta, i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa, sorprendendo gli occupanti nel sonno. Alcuni degli extracomunitari presenti hanno cercato di fuggire dalle finestre, ma sono stati prontamente bloccati dai militari che avevano cinturato l’intera area. Nel corso della perquisizione, condotta anche con l’ausilio di una unità cinofila del nucleo carabinieri di Pisa San Rossore, sono state recuperate, occultate in vari punti dell’abitazione numerose dosi di cocaina e hashish, nel complesso pari a circa 200 grammi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre che numeroso materiale di vario tipo atto al confezionamento e allo spaccio dello stupefacente. Recuperati oltre 2 mila 300 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio, verosimilmente relativa alla serata precedente.

I quattro stranieri, arrestati in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati tutti associati presso la casa circondariale di Lucca in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nella mattinata odierna.

Le indagini, anche in direzione degli stranieri assenti al momento del blitz, sono in ulteriore sviluppo.