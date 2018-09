Cronaca



Sopralluogo dei Comitati e dei politici al San Luca: "Mancano i posti letto"

lunedì, 24 settembre 2018, 15:34

di eliseo biancalana

Si è svolto stamani il sopralluogo dei Comitati Sanità Lucca all'ospedale San Luca. La visita ha avuto come scopo quello di verificare quanti sono i posti letto a disposizione e se è stato rispettato l'impegno dell'Asl Toscana Nord Ovest a evitare la promiscuità tra uomini e donne nelle camere di degenza. Hanno partecipato all'iniziativa la deputata Gloria Vizzini e i consiglieri regionali Andrea Quartini e Gabriele Bianchi del Movimento 5 Stelle; il senatore Massimo Mallegni e il consigliere regionale Maurizio Marchetti di Forza Italia; i consiglieri regionali Stefano Baccelli (Partito Democratico) ed Elisa Montemagni (Lega); i consiglieri comunali di SìAmo Lucca Remo Santini, Alessandro di Vito e Cristina Consani e la capogruppo di Lucca in Movimento Serena Borselli.

"Da anni aspettavamo questo momento" hanno spiegato ai giornalisti i rappresentanti dei comitati Gemma Urbani e Paolo Pescucci, al termine del sopralluogo. Secondo i comitati, da tempo i cittadini "non si sentono più presi in carico" dal sistema sanitario, e per questo hanno perso fiducia. "Mancano i posti letto rispetto a quelli concordati" hanno lamentato, sostenendo che per legge dovrebbero esserci almeno 3 posti letto ogni 1000 abitanti, e quindi almeno 510 posti, mentre dal sopralluogo ne sono risultati 368. "Paghiamo per dei posti letti che non ci sono" hanno protestato, sottolineando che non si possono considerare nel computo i posti letto "tecnici". Urbani ha anche evidenziato che nell'ospedale manca un vero e proprio reparto oncologico, e che quindi il paziente che si trova in questa particolare condizione di fragilità non trova a Lucca un'accoglienza che vada oltre il day hospital. Sulla questione delle camere promiscue, i comitati non si sono detti soddisfatti dalle risposte ricevute dal personale ospedaliero. "C'è stato risposto che è stata dovuta a fatti emergenziali" hanno riportato, ma secondo i comitati si tratterebbe invece di una prassi che si verifica anche all'ospedale Versilia.

Le considerazioni dei comitati sono state condivise dalla liste civica SìAmo Lucca, con il consigliere Di Vito che da anni è impegnato su questo fronte. Il leader della lista civica Remo Santini ha inoltre rilevato delle criticità in merito ai numeri forniti dall'azienda sanitaria durante il sopralluogo. "C'è un pochino di confusione" ha sostenuto l'ex candidato sindaco del centrodestra. Santini ha inoltre sostenuto che durante il sopralluogo è emersa la presenza di una stanza inutilizzata nell'unità osservazione breve intensiva, il cui impiego consentirebbe di avere più posti letto al pronto soccorso, che al momento sono 18 (mentre secondo la lista civica dovrebbero essere 20).

Critico anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere regionale Quartini ha bocciato senza appello la politica sanitaria della regione Toscana, e ha sostenuto che le criticità emerse dal sopralluogo al San Luca sono le stesse che si ritrovano negli altri ospedali della Toscana costruiti in project financing (ovvero Prato, Pistoia e Massa Carrara). Sulla promiscuità tra uomini e donne nelle camere di degenza, l'onorevole Vizzini ha presentato un'interrogazione alla Camera dei deputati.